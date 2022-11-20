特朗普推特賬號“人民”贊成後正式恢復了

美國/推特/特朗普/ Truth Social

推特新老闆馬斯克昨天晚上宣布重新開通美國前總統特朗普的推特賬號。此前推特因阻止特朗普推出引發爭議以及被指控是不實推文而被禁止。特朗普對重新開通他的推特賬號表示不感興趣，或因特朗普開建了自己的平台。仍然有成千上萬的粉絲湧入特朗普推特空置的賬號。

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據路透社報道，在馬斯克宣布重新激活前總統特朗普賬戶後，特朗普本人卻冷落推特。特朗普周六表示，他沒有興趣重返 Twitter，儘管在一項組織的民意調查中，微弱多數投票贊成恢復這位因煽動暴力而被禁止使用社交媒體服務的美國前總統的推特賬號。

由推特新主人埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 推出網上民意調查。略超過 1500 萬 Twitter 用戶在民意調查中投票，其中 51.8% 的人投票贊成恢復。民意調查結果公布時，馬斯克說，“人民已經發聲了。特朗普賬號將復開。”

特朗普的推特賬戶在 2021 年 1 月 8 日被封禁之前擁有超過 8800 萬粉絲，該賬戶又開始積累粉絲，到美國東部時間周六晚上 10 點時已有近 100,000 名粉絲加入。但一些用戶最初報告說，周六晚上無法關注恢復後的帳戶。

當天早些時候，特朗普就似乎對此並不那麼熱衷。特朗普說他會堅持使用他的新平台 Truth Social，這是由他的特朗普媒體與技術集團 (TMTG) 初創公司開發的應用程序，他說該平台的用戶參與度比 Twitter 更高，而且表現“非常好”。

路透社說，推特沒有回應置評請求。

特朗普周二啟動了爭取 2024 年重新入主白宮的競選活動，他讚揚了馬斯克並表示他一直很喜歡他。但特朗普還表示，推特遭受了機器人程序、虛假賬戶的困擾，它面臨的問題“令人難以置信”。

馬斯克是在 5 月份首次表示，他計畫撤銷對特朗普的禁令，而特朗普的任何回歸推特的時間都受到許多Twitter 廣告商的密切關注和擔憂。馬斯克這位億萬富翁此後一直試圖向用戶和廣告商保證，這樣的決定將由內容審核委員會考慮做出，該委員會由具有“廣泛不同觀點”的人組成，並且在委員會召開之前不會恢復帳戶。

馬斯克還表示，除非有“明確的程序”，否則 Twitter 不會恢復任何被禁用戶。

據路透社說，如果特朗普重返 Twitter，此舉將引發人們對他對自己推建的 Truth Social 承諾的質疑，Truth Social 於 2 月在蘋果的 App Store 和 10 月在谷歌的 Play Store 推出。特朗普在 Truth Social 上擁有約 457 萬粉絲。自 Truth Social 於 5 月開始定期在該應用程序上發帖以來，Truth Social 一直是特朗普與其追隨者直接交流的主要來源。在州、國會和聯邦調查人員的法律審查下，他利用 Truth Social 宣傳他的盟友、批評對手並捍衛自己的聲譽。

然而，特朗普與該公司關於Truth Social的協議為特朗普在其他平台上廣泛參與打開了大門。美國證券交易委員會 5 月提交的一份文件顯示，特朗普有義務在任何帖子上為 Truth Social 提供 6 小時的獨家時間，但可以隨時在任何網站上自由發布“政治信息、政治籌款或爭取投票的努力” .