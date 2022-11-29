拜登宣布將主辦第二屆全球“民主峰會”

第二屆民主峰會

美國總統拜登周二在一份聲明中宣布，第二屆全球“民主峰會”將於2023年3月29日至30日舉行。他將主持與哥斯達黎加、荷蘭、韓國和贊比亞領導人的辯論。據白宮稱，這“體現了人們普遍渴望建立一個負責任、透明和相互尊重的政府模式”。

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五個共同組織國家還在一份聯合聲明中表示： “這次會議將展示民主國家如何造福於他們的公民，並最有能力應對最緊迫的全球挑戰”。

第一屆“民主峰會”於 2021 年 12 月以線上方式舉行，並招致不在百餘個受邀國家之列的中國和俄羅斯的嚴厲批評。北京對台灣邀請參加這次外交會議特別憤慨。

白宮保證，自第一次峰會以來，有關政府已做出“重要決定，以建設更具彈性的民主國家、打擊腐敗和捍衛人權”。

這位美國高管表示，首次峰會的與會者還“共同努力抵制專制侵略行為，包括俄羅斯對烏克蘭的無端和無理戰爭”。拜登多次重複說，在他看來，世界正處於一個“轉折點”，威權主義的誘惑對一些狀況不佳的民主國家構成威脅。

首屆民主峰會由美國總統拜登及美國政府於2021年12月9日至10日主辦，以線上方式進行的視訊峰會，其目的在於“在國內更新民主，在國外對抗專制”。那次會議的三個主題是防範權威主義、打擊貪污，以及促進人權。此外美國在民主峰會期間提出推進以美國為標準的開放安全和發展互聯網治理，並將建立未來互聯網聯盟、發布相關報告。