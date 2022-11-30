鐵路罷工

由於鐵路公司提出的一項關於提高員工待遇合約，仍無法滿足美國最大鐵路工會的要求，進一步加劇了鐵路大罷工的威脅。一旦所有貨運列車從下月起停運，不但消費者與各行業都會受到巨大影響，預計美國的經濟每天將損失20億美元。

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當地時間11月21日，鐵路工會SMART-TD以微弱多數反對，否決了由聯邦政府促成的一項新工資協議，因為裡麵包含苛刻的時間表，以及缺乏帶薪病假保障。此前，另外三個工會也拒絕了該協議。這增加了12月9日大罷工的風險，並可能導致重要的食品和燃料運輸，在即將到來的假日季期間受阻。

今年9月，鐵路公司和工會之間因待遇問題，陷入談判僵局。當時，拜登政府介入，促成了一項臨時合同協議，從而避免了服務中斷。然而，這對部分鐵路員工來說仍然不夠。工會表示，在12月8日最後期限前必須達成一份修訂協議，否則所有工人將進行罷工。

據美國鐵路協會估測，大罷工將使約30%的貨物運輸（按重量計算）遭到凍結，進一步推升通貨膨脹，每天給美國經濟帶來高達20億美元的損失。

為了平息鐵路工人的不滿，新的工作條件規定在五年內增加 24% 的工資，以及每年支付 1,000 美元的年度獎金，為期五年。 新合同還提供額外的帶薪休假。