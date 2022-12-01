美國民主黨在眾議院新選黨團領袖 傑弗里斯上任

美國/國會

美國中期選舉後眾議院多數力量易陣，民主黨讓位給共和黨。民主黨失去眾議院議長一權，民主黨眾議院黨團主席也換人，前領袖佩洛西放棄競爭。美國聯邦眾議院民主黨黨團30日舉行閉門投票，一致選擇紐約州眾議員傑弗里斯擔任佩洛西的繼任者，法新社說，這意味他將成為美國國會史上首位非裔黨團領袖。

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據報道，傑弗里斯（Hakeem Jeffries）自2019年以來就一直擔任民主黨高層職位，現年52歲的他與82歲的美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）相差30歲，也標誌着民主黨內將展開世代交替。

在民主黨黨團投票後，佩洛西發表聲明恭賀傑福瑞斯。她稱這些新一代領袖反映出我們偉大國家的活力及多樣性。

佩洛西在11月時曾宣布，在共和黨於明年1月接掌眾院後，她將卸下民主黨眾院領袖職位，而她所擔任的眾議院議長職位也將換人。

共和黨在11月期中選舉贏得眾院多數席次，共和黨大老麥卡錫（Kevin McCarthy）已獲選為黨內眾院領袖，意味他可望成為新任眾院議長。

法新社稱，在共和黨於明年1月接掌眾院後，傑弗里斯將成為眾院少數黨領袖，屆時他不僅會是美國國會史上首位非裔黨團領袖，也將是美國史上最年輕國會領袖。