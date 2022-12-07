最終拿下佐治亞州 民主黨人鞏固參議院控制權

美國中期選舉

美國佐治亞州周二6日舉行國會中期選舉最後一場決選。結果由現任民主黨籍參議員佐治亞州（Raphael Warnock）以微弱多數戰勝共和黨挑戰者沃克（Herschel Walker），令在野的共和黨試圖奪取參議院控制權的努力，以失敗告終。

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法新社報導，這是沃諾克兩年來第二度在決選取勝，民主黨因而在參議院擁有51比49的多數席位，比目前的50席對50席更勝一籌。但共和黨以些微優勢取得眾院控制權。

53歲的沃諾克對擠滿亞特蘭大市中心飯店宴會廳的歡欣鼓舞支持者說：「經過一場艱苦的選戰，或者我應該說，不止一場選戰，我很榮幸能說出民主國家最有力的幾個字：人民已經發聲。」

浸信會牧師出身的沃諾克是佐治亞州第一位黑人參議員，他表示：「我常說，投票像是一種禱告，希望出現我們渴望自己和孩子所見到的世界。喬治亞州鄉親，你們一直用你們的嘴和腿、你們的手及腳、你們的腦和心禱告。你們付出了艱苦的努力，如今我們在這裡站在一起。」

在上個月的期中選舉中，佐治亞州有近400萬人投票，佐治亞州以3萬7000票領先對手沃克（Herschel Walker），但沒有達到避免決選所需的50%門檻。

在6日的決選中，沃諾克以更大的優勢勝出。沃克雖是喬治亞大學和職業美式足球聯盟NFL的傳奇人物，但他無法克服一系列破壞性的指控，包括他儘管支持全國禁止墮胎，卻支付費用讓兩名前女友墮胎。

共和黨今年難以靠以前總統特朗普模式打造的有缺陷候選人贏得勝利，沃克的失敗凸顯這種現象，這對特朗普而言是一個打擊，因為他準備在2024年第三度進軍白宮。

據法新社指出，民主黨在參議院取得過半優勢，意味不再需要與共和黨談判達成權力分享協議，也不必依靠副總統哈里斯身兼議長的一票來打破平手僵局。