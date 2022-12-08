加拿大皇家騎警暫停與中資關聯企業的採購合同

加拿大/科技/中國

加拿大政府與一家公司簽訂合同，委託為加拿大皇家騎警（RCMP）提供並維護通訊設備，這份價值逾50萬加元的防止竊聽的無線電頻率過濾系統合同授予了加拿大的辛克萊技術公司，該公司被指由中國的海能達公司控制。經媒體報道後，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）12月7日表示，該事件“令人不安”，並下令審查。

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特魯多周三在記者會上就媒體報道表示，“我發現令人不安的是，當政府的部分安全機構向我們政府和加拿大人建議，我們必須非常小心外國干涉......而公務員隊伍的其他部分正在簽署合同，這些合同對我們的行動和我們的國家安全機構，如加拿大皇家騎警的安全水平構成疑問。”

特魯多說，“我們將跟進此事，找出需要做的事情，以確保我們的通信技術是安全的，但也要確保我們弄清楚這種情況如何繼續發生，並確保加拿大不會與出價最低的投標人簽署合同，然後轉身讓我們暴露在安全缺陷中。”

特魯多說：“我們將對簽署這些合同的獨立公共服務機構提出一些真正的問題，我們將確保這一點在未來得到改變。現在是發生這種情況的時候了”。

據加拿大廣播公司（CBC）報導，2021年10月6日，加拿大政府授予辛克萊技術公司（Sinclair Technologies）一份價值54萬9637加元的無線電頻率過濾系統合同。保護加拿大皇家騎警（聯邦警察）的陸上無線電通信不被竊聽是該系統的目的之一。

知情人士向加拿大廣播電台證實，辛克萊公司的出價與其競爭對手魁北克省的Comprod公司的出價之間的差距不到6萬加元。報導稱，該公司自2017年以來一直由海能達公司控制。中國政府通過一個投資基金擁有海能達約10%的股份。

授予合同的加拿大公共服務及採購部表示，在招標過程中沒有考慮到安全問題和辛克萊公司的所有權。加拿大皇家騎警稱，相信其系統仍然安全。

特魯多稱：“我們作為一個政府依靠獨立的公務員來簽署合同，並確保對政府要求的一系列舉措的合作夥伴進行嚴格的評估過程，無論是採購還是其他”。他談道，“顯然，我們必須確保明確規定，表明國家安全問題的敏感合同需要只提供給可靠的採購來源。我們將研究我們的通信系統是否受到影響。”

據悉，加拿大公共安全部長門蒂西諾(Marco Mendicino) 周三在渥太華也表達了同樣的擔憂，稱政府正在開始對合同及其授予過程進行評估。據加拿大廣播公司周四報導，加拿大皇家騎警已暫停相關的採購合同。門蒂西諾的部長辦公室向該媒體證實，加拿大皇家騎警已經暫停了與辛克萊技術公司的射頻設備採購合同。