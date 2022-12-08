美國B-21隱形轟炸機強調威懾中國

美國/中國/B-21轟炸機

美國國防部展示了美國30多年來的首款新型轟炸機，強調美國政府擬將這款轟炸機作為遏制中國相關行動的核心要素。為了限制對手開發防禦B-21的能力，五角大樓幾乎沒有透露關於這個機密項目的細節，七年來在守衛森嚴的帕姆代爾設施中，B-21一直秘不示人。

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據華爾街日報署名Doug Cameron報道稱，美國揭曉旨在威懾中國的B-21隱形轟炸機。這款轟炸機是美國核威懾力量1萬億美元升級計畫的第一部分，該計畫還將包括新的核潛艇和陸基導彈，旨在對抗中國日益擴大的核力量。飛機製造商諾斯洛普格拉曼公司表示，B-21將攜帶常規武器和核武器，並且最終可能在沒有飛行員的情況下飛行。

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)說，B-21的優勢將持續數十年。這架飛機在加利福尼亞州帕姆代爾的42號工廠的一次活動中首次公開亮相，那裡是美國最先進飛機的研發和製造地。

在空軍現有的三款轟炸機飛過之後，這架新飛機從機庫中推出，一張巨大的蓋布被拉開，露出了與現有B-2幽靈(B-2 Spirit)飛機類似的機翼形狀。

據該報道，上周五，五角大樓揭開了美國30多年來首款新型轟炸機B-21“突襲者”(Raider)的神秘面紗。這款秘密研製多年的遠程轟炸機是美國核威懾力量1萬億美元升級計畫的第一部分，旨在作為美軍努力遏制中國的一個核心要素。美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)說，“即使是最先進的防空系統，也很難在空中探測到B-21。”

據該報道，B-52轟炸機是越戰時代的主力機型，其平均機齡為60年，美國空軍計畫讓其飛行到本世紀50年代。