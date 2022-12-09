加拿大擬全面修訂外國投資規則，加大審查權力

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加拿大政府12月7日公布了被該國官員稱之為十多年來對加拿大外國直接投資法的最大規模更新，新的規則要求對“敏感領域”的投資進行批准，並為分享正在審查的公司的信息作出更廣泛的努力。擬議的新規則將是自2009年以來對《加拿大投資法》（ICA）進行的最大規模修訂。

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加拿大創新、科學和工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）周三在渥太華向媒體表示：“現實是，當今世界的地緣政治在過去幾年發生了巨大的變化”。他補充說，“這就是為什麼我們必須準備好面對可能危及我們經濟安全的挑戰，我想說的是我們的國家安全。”

據悉，擬議的修正案沒有明確哪些領域需要新的實施前備案，這將要求尋求在“敏感領域”進行外國投資的公司提前通知政府擬議的投資方案。這一變化旨在給加拿大政府一個機會，以確保外國投資者不會獲得“敏感資產、信息、知識產權或商業秘密”，而這些信息通常會在國家安全審查完成之前的交易中得到。

商鵬飛告訴記者稱，這些變化尋求保護的領域清單將包括關鍵礦產，例如鋰、石墨和鈷等越來越多地被用於電動汽車和其他商品的礦產，以及敏感技術和持有加拿大人個人信息的領域。

商鵬飛說：“我們已經看到，在數字經濟中，人們越來越想（獲取）加拿大人的數據”。他還提到量子和人工智能是需要保護的技術。根據立法規定，不提交備案將被處以至少50萬加元的罰款。

擬議法案中的其他變化包括：啟動對任何外國投資的國家安全審查的程序更加簡化，以及在這種審查中賦予工業部長更多的權力。該立法還將把對任何不遵守該法案的每項違規行為處罰提高到每天25000加元，並沒有時間上限。

據了解，新的立法將使加拿大工業部長有能力在與公共安全部長協商後將國家安全審查擴大到任何外國投資。工業部長還將能夠對接受國家安全審查的投資施加條件，包括凍結資產和知識產權的轉讓，並直接批准投資者的行動以減輕國家安全風險。商鵬飛說，這一變化使加拿大與美國保持一致，後者已經有了類似的規則。

擬議的修訂還將允許加拿大與外國盟友分享有關投資者的信息，“以潛在地解決共同的國家安全威脅”。加拿大政府官員在一份技術簡報中說，這旨在更好地審查那些可能在多個司法管轄區尋求敏感技術的公司的投資建議。目前，具體的投資者信息被認為是保密的，不能披露。《加拿大投資法》於1985年成為該國法律，並經歷過多次修訂。