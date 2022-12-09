美國女籃“囚”換俄羅斯軍火“囚” 各回各家了

美國/俄羅斯

美國籃球明星布里特尼·格里納在與俄羅斯軍火商維克多·布特交換囚犯後，於周五抵達美國。格里納在俄羅斯被拘留了 10 個月。布特則在美國坐牢已有10年。

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美國與俄羅斯8日成功換俘後，俄羅斯人布特登陸莫斯科，美國人格里納也回到美國。據路透社今天報道稱，“他們說格里納精神很好，看起來身體狀況也良好。”白宮發言人約翰柯比在接受 MSNBC 採訪時援引她在黎明前到達德克薩斯州聖安東尼奧當地的美國官員的話告訴 MSNBC。

經過數月的艱苦談判，周四達成互換協議是莫斯科入侵烏克蘭後美俄合作的罕見例子，儘管克里姆林宮很快表示這並沒有顯示兩國關係有所改善。

在一名被美國司法部描述為世界上最多產的軍火商之一的人獲釋後，俄羅斯官方媒體大肆宣揚此次互換是莫斯科的勝利，幾十年來，布特在全球範圍內向恐怖分子和美國的敵人出售武器。布特始終否認指控。

美國總統喬·拜登在周四宣布獲釋時表示，這次互換結束了格里納數月的“地獄”生活，現年 32 歲的格里納是兩屆奧運會金牌得主，也是美國女子籃球協會菲尼克斯水星隊的明星。

周五黎明前飛往聖安東尼奧的格里納於 2 月 17 日在莫斯科機場被捕，原因是在她的行李中發現了含有俄羅斯禁用的大麻油的電子煙盒。

路透社說，電視畫面顯示，當格林納飛回家時，布特也抵達莫斯科。布特在踏上停機坪後擁抱了他的母親和妻子。他說很難描述他在接受國營新聞媒體 RT 採訪時的感受。他還表示，在美國被監禁期間，他並沒有遇到太多反俄情緒。

布特駁斥了俄羅斯在這次換俘交鋒中佔了上風或者讓拜登顯得“軟弱”的想法。

一位美國高級官員周四告訴記者，拜登親自密切跟蹤了談判，但直到最近幾周他才做出“非常痛苦”的決定，寬大處理布特以完成互換。

美國官方發言人柯比告訴 MSNBC，格里納現在正前往德克薩斯州薩姆休斯頓堡的布魯克陸軍醫療中心進行評估。在她回家的路上，她的家人要求保密。

路透社說，格林納自俄羅斯入侵烏克蘭前一周被逮捕以來一直在俄羅斯被拘留，她從俄羅斯的一個流放地前往莫斯科，然後前往阿拉伯聯合酋長國的阿布紮比​​機場，在那裡進行了換俘，兩人在同一天從對方身邊走過停機坪。

據路透社，美俄兩國還在 4 月交換了囚犯，當時俄羅斯釋放了前美國海軍陸戰隊員特雷弗·里德，美國釋放了俄羅斯飛行員康斯坦丁·雅羅申科。