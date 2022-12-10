美國參議院驢象兩黨的議席牽制因西內瑪“叛變”生變

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美國亞利桑那州參議員西內瑪 Kyrsten Sinema 周五表示，她將離開民主黨成為獨立無黨派議員。這一突發事件打破參議院剛剛落成的民主黨51席共和黨49席的對陣關係。

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據法新社報道，美國亞利桑那州聯邦參議員席納瑪9日宣布脫離民主黨、登記為獨立議員。這使得本周才在參院再贏一席、以51席對共和黨49席掌握絕對過半優勢的民主黨，又退回與共和黨相同席次局面。

據西內瑪接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：“我已經登記為亞利桑那州獨立議員。我知道有些人可能有點驚訝，但事實上我認為這非常合情合理。我從來不是十分符合任何政黨標籤，我也沒有真的努力如此，因我不想要。”

民主黨6日才歡慶華諾克（Raphael Warnock）在喬治亞州聯邦參議員決選擊敗共和黨對手順利連任，讓民主黨能在參院享有51席優勢。但席納瑪退黨後，兩黨變回各握50席，民主黨要靠同黨的副總統賀錦麗（Kamala Harris）身兼議長的一票，才能打破平手僵局。

不過，西內瑪在當天刊出的另一篇專訪中淡化自己退黨影響。她告訴美國新聞網站Politico，她不會加入共和黨團運作。路透社報道稱，根據 Politico 周五發表的一篇採訪，西內瑪Sinema 本人表示她不會與共和黨舉行核心會議。如果這種情況成立，民主黨人仍然可以在分歧嚴重的眾議院中保持更大的執政控制權，從而削弱她叛逃的影響。

西內瑪S出人意料地宣布這一消息之際，民主黨總統喬·拜登 (Joe Biden) 在其任期後半段的議程已經因共和黨將於 1 月 3 日控制眾議院而蒙上陰影。

一位民主黨助手說，西內瑪周四將她的決定告知了舒默。舒默稱，“她讓我保留她的委員會任務，我同意了。即使西內瑪是無黨派的，民主黨人仍將在議會委員會中佔多數，並將行使傳票權，並能夠在沒有耗時的程序性投票的情況下清除被提名人，以打破共和黨的封鎖。

路透社說，在稅收政策上，西內瑪更符合共和黨，反對拜登對富人和企業增稅的舉措。