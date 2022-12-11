俄烏戰爭下:美國重返委內瑞拉

RFI原材 / 油氣資源

美國能源大公司雪佛龍集團（Chevron）在獲得拜登政府的首肯後，現已獲准重返委內瑞拉，開展石油業務，為期六個月。加拉加斯（Caracas）當局為華盛頓方面做出這樣的一決定感到高興。這是本台RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在近日播出的節目中，所關注的話題之一。馬杜羅總統（Président Nicolás MADURO）藉此契機表示，期盼美方解除所有針對委內瑞拉的制裁。

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本台RFI法文網2022年12月02日星期二在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj）的一篇報道。在美國政府批准雪佛龍集團（Chevron）重返加拉加斯（Caracas）開展石油業務數日之後，委內瑞拉總統做出反應，表示感到滿意。不過，在現階段，美國的這一決定，對石油市場的立即影響十分的微弱。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Venezuela : faible embellie sur le marché du pétrole avec la reprise des activités de Chevron]。換做中文可譯作[委內瑞拉:石油市場稍微轉晴，雪佛龍重返經營]。下面是簡介以供分享。

- 六個月的許可不足以讓油企全滿恢復活動 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，六個月的許可，這對美國能源大公司而言，不足以全面恢復開採活動。這隻夠重啟與委內瑞拉石油公司（Petroleos）合作的四家企業的業務，雪佛龍集團應該還對石油銷售所得的資金流向做出了承諾。

RFI Image Archive / Les États-Unis ont assoupli certaines sanctions pétrolières contre le Venezuela dans le but de soutenir les négociations récemment relancées entre le président Nicolas Maduro et son opposition. (Photo : une vue du complexe pétrolier José Antonio Anzoategui dans l’État d'Anzoategui) AP - Matias Delacroix / RFI Image Archive

業內人士認為，由於受政策條件的制約，委內瑞拉的石油產量增長目前會很緩慢。未來6個月內，每天大約是10萬桶。這不足以對國際市場造成影響。

- 俄烏戰爭促使美國放鬆針對委內瑞拉制裁 -

本台法廣RFI«原材料»專欄的記者指出，部分業內專家把美國放寬針對委內瑞拉的制裁，視為馬杜羅總統馬杜羅總統（Président Nicolas MADURO）的一個勝利。華盛頓實施的制裁沒能促成加拉加斯（Caracas）的權力更動。烏克蘭境內的戰爭引發全球能源危機迫使重新洗牌。

RFI Image Archive / Venezuela : le président Nicolas Maduro a exprimé sa satisfaction quelques jours après l’autorisation donnée par les États-Unis au géant américain de l’énergie Chevron d’opérer au Venezuela. Ici, le président vénézuélien Nicolas Maduro lors de la COP27 à Charm el-Cheikh en Égypte le 8 novembre 2022. (illustration) AP - Peter Dejong / RFI Image Archive

美國此前平均每天從俄羅斯進口石油70萬桶。如今需要其它供應渠道。委內瑞拉被認為是全球重要的石油儲量大國之一，具有取代俄羅斯的潛力。

- 委內瑞拉有潛力但需大量資金以更新設備 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報導最後總結指出，委內瑞拉在20年前，每天的產油量達到320萬桶，而今則只有70萬桶。要恢復到之前的生產能力，委內瑞拉石油工業現已老舊，需要大量的投資。但鑒於制裁措施仍在執行之中，對設備更新換代的可能性目前只能是空想。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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