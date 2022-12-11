獵戶艙訪月後今回地球

美國/獵戶座探月回歸

美國宇航局無人駕駛的獵戶座太空艙在繞月往返航行的最後一站返回時地球，此為獵戶座太空艙2022 年 11 月 16 日升空時照片。

美國宇航局無人駕駛的獵戶座太空艙在繞月往返航行的最後一站返回飛向地球，象徵著在阿波羅最後一次登月 50 年後，阿爾忒彌斯重啟登月計畫的首次任務順利結束。很像是橡皮糖形狀的獵戶座太空艙載有由三個裝有傳感器的人體模型組成的模擬船員，定於格林威治標準時間 17：39時在太平洋加利福尼亞半島外的瓜達盧佩島附近由所配置的降落傘送入太平洋水面。

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據路透社今天報道稱，美國國家航空航天局的下一代月球火箭，帶有獵戶座乘員艙的太空發射系統 (SLS) 火箭，是2022 年 11 月 16 日從塞巴斯蒂安的發射場 39-B 升空。獵戶座在飛越月球上方約 79 英里（127 公里）繞行結束為期 25 天的任務，此次太空飛行曾抵達距離地球最遠點約 434,500公里遠。

在拋棄裝有主火箭系統的配置艙後，太空艙預計將以每小時39,400 公里/小時的速度重新進入地球大氣層，次速度超過音速的 30 倍，需 20 分鐘的劇烈下降並猛烈撞進海洋。

獵戶座於 11 月 16 日從佛羅里達州卡納維拉爾角的肯尼迪航天中心發射升空，搭載 NASA 高聳的下一代太空發射系統 (SLS)，現在是世界上最強大的火箭，也是自阿波羅土星五號以來 NASA 建造的最大火箭。

首次 SLS-Orion 航行啟動了阿波羅的後續計畫 Artemis，旨在本十年內將宇航員送回月球表面，並在那裡建立一個可持續發展的基地，作為未來人類探索火星的跳板。

巧合的是，阿爾忒彌斯Artemis I 號返回地球的時間恰逢 1972 年 12 月 11 日 Gene Cernan 和 Harrison Schmitt 的阿波羅 17 號登月 50 周年。他們是美國宇航局1969 年開始的六次阿波羅任務中 12 名宇航員中最後在月球上行走的宇航員。

據路透社說，重返大氣層標誌着獵戶座旅程中最關鍵的一個階段，即測試為它新設計的隔熱罩是否能夠承受預計會使艙外溫度升至近2,760 攝氏度的大氣摩擦。它還將測試先進的制導和推進器系統，用於將太空艙從月球引導到正確的重返點並通過下降，將航天器保持在正確的角度以避免燃燒。

獵戶座從月球返回時所承受的熱量、速度和力將超過從國際空間站 (ISS) 或其他近地軌道飛行的航天器所承受的熱量、速度和力。

NASA 官員強調了 Artemis I 任務的實驗性質，標誌着波音聯合製造的 SLS 首次發射，也是第一次與獵戶座結合，後者曾於 2014 年在較小的 Delta IV 火箭上進行過短暫的雙軌道測試。儘管太空艙在繞月航行期間遇到了一些意外的通信中斷和電氣問題，但美國宇航局迄今為止對 SLS 和獵戶座的表現給予了高度評價，並吹噓它們超出了美國航天局的預期。

據路透社說，如果 Artemis I 被認為是成功的，載人 Artemis II 最早可能在 2024 年進行繞月往返飛行，隨後幾年內該計畫將與 Artemis III 一起首次讓宇航員登月，其中一名預計是女性。