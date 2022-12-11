秘魯新內閣就職當天 民眾示威要求重選

秘魯政治風雲

在卡斯蒂略被罷免後上任的秘魯非民選總統博盧阿爾特（Dina Boluarte），當地時間12月10日率領新內閣宣誓就職，然而民眾卻在當天走上街頭，要求舉行選舉。

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法新社報導，博盧阿爾特是秘魯首位女總統，曾在卡斯蒂略領導的左翼政府中擔任副總統。她周六在總統府，為19名部長，其中有8名女性，主持了宣誓就職儀式。

博盧阿爾特在電視轉播的講話中表示：“我努力籌組團結和民主的內閣，來滿足國家的需求。”

與此同時，不滿卡斯蒂約遭罷黜的民眾發動大型示威，要求重新選舉。

60歲的博盧阿爾特是一名律師，她將完成卡斯蒂略至2026年7月的剩餘任期，據悉，目前她已排除提前舉行總統選舉的可能性。

法新社指出，這是街頭抗議者的一個關鍵訴求，他們在全國各地封路並焚燒輪胎表達不滿。

面臨一系列腐敗調查的前總統卡斯蒂略，曾試圖通過解散國會並宣布宵禁，阻止國會對他上任18個月以來的第3次彈劾。但議員還是舉行了投票，決定讓他下台。

卡斯蒂略在國會的彈劾投票中被罷免後，博盧阿爾特周三匆匆宣誓就任，成為秘魯首位女總統。

針對博魯阿爾特接任秘魯總統，美國表達樂見之意。國務院發言人在聲明中說：“我們讚揚秘魯的制度與民政當局確保民主穩定，在總統博魯阿爾特承諾籌組的團結政府執政下，我們將持續支持秘魯。”

卡斯蒂略前往墨西哥大使館尋求政治庇護失敗後，周三被他的安全人員拘留。他在周四被判預防性拘留。卡斯蒂略因為當局的指控，讓面臨10至20年監禁。周五，數百人連續第2天在首都利馬街頭遊行，要求釋放卡斯蒂略。參加抗議活動的家庭主婦托倫蒂諾說：“博盧阿爾特不代表我們，因為她是一個篡位者。我們沒有選她。”

前一天，警方發射催淚彈並與數百名卡斯蒂略的支持者發生衝突。法新社說，抗議者要求舉行選舉，源於對國會的強烈反對。11月公布的一項民意調查顯示，86%的受訪者反對目前的國會。