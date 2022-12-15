TikTok離遭美國政府全面封殺不遠了？

TikTok 安全疑慮

美國聯邦參議院周二晚表決通過法案，禁止聯邦僱員在政府設備上使用中國影音短視頻分享軟件TikTok。此外，在本星期早些時候，國會多位兩黨議員還推出了一項計畫全面禁止TikTok在美國運營的立法。

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這項法案的發起人是共和黨參議員喬什·霍利（Josh Hawley）。2020年8月，上屆參議院就曾無異議通過這部法案，霍利這次再次將其推出。

據路透社報道指出，法案仍需眾議院通過，才能呈交總統拜登批准。眾院得在預定下周結束的本屆國會會期結束前，通過這項參院法案。

報道說，這次表決是國會議員出於國家安全關切而遏制中國公司的最新行動。其實，在參院採取行動之前，北達科他州州長道格·伯古姆（Doug Burgum）和艾奧瓦州州長金·雷諾茲（Kim Reynolds）稍早也發布命令，禁止行政單位在政府發放的裝置上下載TikTok。至今已約12州採取類似行動，包括本周加入的亞拉巴馬州和猶他州。

另外包括國防部、國土安全部和國務院在內的許多聯邦機構，已經禁止在政府擁有的設備上使用TikTok。

報道續指，共和黨參議員馬可·盧比奧（Marco Rubio）同一天宣布提出兩黨法案，尋求封殺中國短影音平台TikTok，在擔憂TikTok恐被用來刺探美國人和審查內容之際，向TikTok母公司北京字節跳動施加壓力。

據美國之音報道稱，本星期早些時候，國會多位兩黨議員還推出了一項計畫全面禁止TikTok在美國運營的立法。

這項以英文全名縮寫簡稱為《反中共社交媒體法》（Averting the National Threat of Internet Surveillance, Oppressive Censorship, and Influence, and Algorithmic Learning by the Chinese Communist Party Act，簡稱ANTI-SOCIAL CCP Act）的議案計畫禁止來自中國、俄羅斯及其他令人關切的國家的社交媒體公司進行所有業務交易。

該法案由共和黨聯邦參議員魯比奧及共和黨眾議員麥克·加拉格爾（Mike Gallagher）和民主黨眾議員拉加·克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）12月13日跨黨派提出。

魯比奧說：“聯邦政府尚未採取任何有意義的行動來保護美國用戶免TikTok的威脅。這不是為了針對創意視頻，而是針對一個每天收集數千萬美國兒童和成人數據的應用程序。”

美國之音報道說，根據法案，其目的是防止某些外國對手利用現有或未來可能的社交媒體公司來監控美國人、獲取美國民眾的敏感數據，或散播宣傳信息並實行內容審查。

“我們知道它被用來操弄人們收看的內容和影響選舉，我們知道它必須聽命於中國，現在已經沒有時間可以浪費在與一家中共傀儡公司進行毫無意義的談判上，” 魯比奧接著說。並強調出：“現在是時候一勞永逸地禁用北京控制的TikTok了。”