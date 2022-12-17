美參議院通過新法案 為台灣提供五年百億軍援

美台關係

美國參議院當地時間15日晚間通過2023國防授權法案，法案授權總額接近8580億美元。據中央社指出，引人注目的是，該法案將強化台灣應對中國威脅的防衛能力，包括為台灣提供5年共100億美元的軍事援助。

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中央社報道說，美國參議院以83票贊成、11票反對，通過2023年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，簡稱NDAA），新年度的《國防授權法》中包含了備受各界關注的對台灣的軍事援助，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購。

這項法案上周已在眾議院獲得通過，接下來將送交白宮，等待拜登總統簽署，成為正式法律。不過，法案僅明定支出項目，實際撥款金額要視後續撥款法案而定，最終軍援數字仍有變數。參議院軍事委員會主席傑克·里德參議員（Sen. Jack Reed, D-RI）在法案經過數個月兩院兩黨協商並獲得通過後稱：“這是本年最重大的表決”。

據美國之音指出，該法案核心內容是奠基於參議院外委會通過的《台灣政策法》（Taiwan Policy Act）關於台灣安全防衛條文基礎之上。《台灣政策法》為梅嫩德斯和共和黨聯邦參議員林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）今年6月跨黨派提出，並於9月通過參議院外委會。

《國防授權法》中的《強化台灣韌性法》將通過首次為台灣制定具體的國防現代化計畫，大大加強美國與台灣的防務夥伴關係。法案將授權美國從2023年至2027年透過美國國務院的“外國軍事融資”（Foreign Military Financing, 簡稱FMF）計畫，每年對台灣提供達20億美元，5年共高達100億美元的無償軍事援助。

法案還另外授權提供台灣至多20億美元的外國軍事融資直接貸款。

此外，台灣國策研究院執行長郭育仁接受中央社記者訪問時說，台美自1979年斷交以來，雙方一直以台美關係法為主要基礎，迄今的軍購停留在被動「外國軍售」（FMS）及「商售」（DCS）兩種關係。

郭育仁表示，若拜登簽署2023國防授權法，將多了由美國扮演主動方的「外國軍事融資」（FMF），象徵台灣扮演美方抗中的重要角色，不僅是台美關係進一步提升，也有其實質與象徵意義。

台灣國防部智庫、國防安全研究院學者沈明室表示，這項法案已超越過往軍售與軍購層次，中共若未來軍事威脅或實際對台行動時，美方多了軍事援助等管道可立即協助台灣。

不過，沈明室提醒，過去國防授權法提到應邀請台灣參與環太平洋軍演，但行政部門並沒有執行。

台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範也說，最後的成果仍得視美國行政部門要如何執行，但近年美國拉近與台灣的距離是事實，因為台灣是美國圍堵中國的前線，重要性不可言喻。