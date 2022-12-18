一中國留學生威脅旅美中國民主人士遭美聯邦調查局逮捕

美國/中國

聯邦調查局(FBI)宣布，已逮捕就讀馬薩諸塞州波士頓伯克利音樂學院(Berklee College of Music)的25歲中國留學生吳曉磊(Xiaolei Wu，音譯)，他被控多次跟蹤騷擾一名倡議民主的女性中國旅美人士，並透過通訊軟件、社群媒體和電郵發訊息給受害人，威脅砍掉這名女子的雙手。

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據馬薩諸塞州檢察官表示，被威脅的這名女子曾在校園附近張貼海報，上寫“我們要自由、我們希望桌上有食物、我們要呼吸、我們要藝術、我們要民主、我們想要愛，與中國人民同在”等字句。檢方表示，吳曉磊14日下午3時在波士頓聯邦法院過堂。檢方文件指出，跟蹤罪若成立將面臨最高五年徒刑、三年假釋和高達25萬元罰金。

根據法院文件顯示，吳曉磊10月22日到24日期間不斷透過微信、電郵和Instagram發送訊息給張貼海報的受害女子：“再貼，我就砍斷你這傢夥的雙手”，並表示他已向中國公安舉報受害人的行為，而公安將會“問候”受害人的家屬。此外，吳曉磊還被指控煽動其他人肉搜索受害人的住處，且公告受害人的電郵賬號，希望其他人上網譴責受害者。

據聯邦檢察官羅林斯(Rachael S. Rollins)表示：“我們指控吳先生的行為是威脅且騷擾試圖讓社運人士禁聲、震懾社運人士表達對中國的異議觀點。”FBI波士頓分局特別幹員博納沃隆塔(Joseph Bonavolonta)表示：吳曉磊向中國當局舉報而讓受害者家屬可能遭受調查的行徑“令人心神不寧，完全違背美國的民主價值。”