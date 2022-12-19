遣返令即將失效 美國面臨非法移民颶風

南美移民

美國國會兩黨議員近日敦促拜登總統採取行動，應對以防疫為由旨在遣返非法移民的移民庇護禁令21日失效後，南方邊界湧現的大規模非法移民潮。

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在聯邦法官11月下令，要求終止特朗普政府2020年實施的庇護禁令、將尋求庇護的非法移民迅速遣返後，成千上萬的非法移民在禁令解除前趕到美墨邊界。

德州共和黨國會眾議員岡薩雷斯(Tony Gonzales)指出，目前的局面非常嚴峻，美國將面臨一場“非法移民颶風”。

德州民主黨國會眾議員奎利亞爾(Henry Cuellar)呼籲拜登宣布移民的申請庇護政策，移民只能在規定的正式入境口岸申請，如果移民不走正式口岸，就要回去。

德州州長阿博特(Greg Abbott)強烈呼籲加強邊界安全，他指出，結束以防疫為由對移民庇護的禁令將釀成大混亂。

但拜登政府反駁說：結束對移民庇護的禁令不是為無證移民敞開大門；白宮助理波湯斯(Keisha Bottoms)說：申請庇護的人不是非法越境，而是來到邊界要求按照美國法律處理他們的庇護申請。

據美聯社報道：12月18日一天內多達6000非法移民穿越美墨邊界，邊界的德州艾爾帕索市（El Paso），市長利瑟(Oscar Leeser)宣布全市進入緊急狀態。當地氣溫本周會降到冰點以下，18日已見到人們裹着紅十字會發的毛毯走在室內街道上。

福克斯(Fox)電視報導：亞利桑納州育瑪(Yuma)縣與墨西哥交界處，已聚集大批移民，準備向該縣進發；育瑪縣議會主席芮耶斯(Tony Reyes)宣布全縣進入緊急狀態。