致命的冬季風暴給美國聖誕周末蒙上了一層陰影

美國寒冬

冬季暴風襲擊美國。2022年12月24日，紐約州水牛城的西德拉文大道和比德韋爾公園路的十字路口橫卧着一棵被風連根撥出的大樹。至12月25日，全美死於暴風雪中的人數已升至28人。

一場暴烈的冬季風暴，伴之以極寒的溫度，繼續擾亂着美國的聖誕周末，導致數以千計的航班撤銷，星期日，這一冬季風暴造成的死亡人數上升至28人。

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據報道，美國東海岸、德克薩斯州和華盛頓州有超過20萬戶家庭和企業停電，而前一天有180萬戶家庭和企業停電。

根據NBC新聞的統計，到目前為止，至少有28人在與天氣有關的事件中死亡。CNN周日上午曾報道有26人死亡。當局說，在遭受大規模暴風雪襲擊的紐約州城市水牛城，星期日，16%的居民家中沒有電，七人不幸死亡，周日繼續降雪，雪厚達1.2米。

紐約州州長凱西-霍楚爾告訴記者，"這場風暴將作為水牛城最具破壞性的風暴載入史冊。她表示一直在與白宮聯繫，盼望拜登的政府支持該州的聯邦災難聲明請求。

美國國家氣象局的氣象學家裡奇-奧托說，截至周日上午，美國中部和東部以及最北端的墨西哥灣沿岸的氣溫仍然遠遠低於平均水平。

"我們預計在星期一早上之前，水牛城地區的還會有一到兩英尺厚的雪，"他補充說。"在某種程度上我想我們可以說，最糟糕的情況已經過去，但今天在水牛城地區仍有相當大的降雪。"

肯塔基州當局已確認該州至少有3人因風暴而死亡，而周五俄亥俄州高速公路上發生的50輛車連環相撞事件中，至少有兩名駕車者死亡，另有多人受傷。

星期六格林尼治標準時間22點左右，大約有53萬戶家庭仍然停電（相比之下，前一天多達150萬戶），特別是在北卡羅來納州和緬因州，那裡的溫度基本為負值。

美國國家氣象局警告說，這種寒冷對生命是一種威脅，敦促受影響地區的美國人留在室內。據同一消息來源稱，周五，由於大風，溫度感覺低至零下48℃。

自周三晚上以來，一場幾十年來最嚴重的冬季風暴襲擊了全美，伴隨的極地風導致大雪，特別是在五大湖地區。

根據追蹤網站Flightaware.com的數據，周六有超過3300個航班被取消，超過7500個航班被延誤。前一天有近6000個航班被取消。

美國交通部長皮特-布蒂吉格周六在推特上說，"最極端的干擾已經過去，航空公司和機場正在逐步恢復運營“。

由於溫度非常低，電網的壓力非常大。美國東北部十幾個州的運營商PJM呼籲民眾在周六全天減少消費以避免停電，包括北卡羅來納州在內的一些城市，由於對電力的高需求，不得不暫時切斷電源，導致家庭沒有暖氣。

美國國家氣象局說："這場風暴預計將持續到周末，然後到下周中期氣溫將恢復到季節性標準。在此之前，"如果你必須旅行或在戶外活動，請準備好應對極度寒冷，穿上多層衣服，並儘可能多地覆蓋住皮膚，該機構還表示："在一些地方，在外面呆幾分鐘內就可能造成凍傷。"

加拿大也受到了風暴的影響。加拿大當局還發布了惡劣天氣警告。安大略省和魁北克省有數十萬人斷電，而溫哥華、多倫多和蒙特利爾的機場有許多航班被取消。

加拿大鐵路服務機構VIA鐵路公司表示，在發生一起列車脫軌事故之後，多倫多至渥太華和蒙特利爾的所有列車將在聖誕節期間停運，而 "極端天氣條件 "導致許多列車被取消。

自周五下午以來，風暴已經成為一個 "壓力炸彈"：兩個氣團之間的強烈對撞，一個是來自北極的非常寒冷的氣團，另一個是來自墨西哥灣的熱帶氣團。壓力炸彈可以產生大雨或大雪，沿海洪水和颶風。

來自多倫多的氣象學家Kelsey McEwen報告說，伊利湖的海浪高達8米。美國氣象局報告說，在俄亥俄州費爾波特港，湖邊的風速達到每小時120公里。