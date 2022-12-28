缺乏病毒基因組數據 美國也考慮對中國入境人士防疫限制

中國疫情/美國

中國當局突然放鬆了所有新冠疫情限制和控制措施後國內疫情大爆發，但中國同時宣布從1月8號起將完全打開關閉了近三年的國門，取消出入境旅遊限制，但由於疫情和新冠病毒基因組序列數據都缺乏透明度，引起外國決定或正考慮對來自中國的入境者採取防疫限制措施。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，美國官員周二表示，美國正在考慮對來自中國的旅行者實施入境限制， 隨着中國自2020年初以來的 "動態清零"政策的關鍵措施在幾周內被拆除，整個中國的感染率飆升，促使美國官員擔心出現新的病毒變種的風險。

美國匿名官員說："國際社會越來越關注中國目前爆發的新冠疫情以及中國報告的透明數據，包括病毒基因組序列數據的缺乏。 "

北京承認 "不可能 "追蹤疫情，甚至從周日開始停止公布每日健康數據。官方數字被越來越多的人批評為嚴重低估了感染和死亡人數。但是，在國外引起最多關注的是病毒基因組數據的缺乏，美國官員認為，這使導致"公共衛生官員越來越難以確保他們能夠識別任何潛在的新變種並迅速採取行動減少傳播，"

他們補充說，美國正在 "遵循公共衛生專家的科學和建議，與合作夥伴協商，並考慮採取類似的行動......以保護美國人民。"他們引用了世界衛生組織（WHO）表達的關切，以及日本、印度和馬來西亞採取的措施。

日本以宣布將從周五起恢復對來自中國大陸的旅行者進行強制性PCR測試。中國外交部周二表示，各國應保持對疾病的 "科學和適當 "控制，"不應影響人們的正常交流"。

中國放鬆對新冠疫情的管理和限制措施，結束了大規模的測試、禁閉和漫長的隔離，而這些措施之前擾亂了供應鏈，破壞了與世界其他地區的貿易關係。