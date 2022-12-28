美國加州今年查獲芬太尼2.8萬磅，足以殺死北美洲所有人口兩次

美國/社會

美國加利福尼亞州州長紐森（Gavin Newsom）日前宣布，加州警方2022年查獲2萬8765磅芬太尼，為一年前的六倍，足夠殺死北美洲所有人口兩次。

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紐森指出：今年的芬太尼危機，觸及加州和美國的每一個地區。芬太尼已奪走眾多加州人和美國人的性命。

加州舊金山灣區各縣地檢處指出，地方面臨芬太尼的嚴重威脅。聖他克拉拉（Santa Clara County）地檢處從2022年元月至10月間共提出200宗以上與芬太尼毒品相關控罪案，而2021年才不過提出120宗芬太尼相關控罪案。

美國的芬太尼90%以上來自中國。中國芬太尼進入美國，起初採取包裹郵寄的方式，當美國海關嚴查中國包裹後，中國便改為與墨西哥毒梟合作，向毒梟提供芬太尼原料，由毒梟在墨西哥合成後，運送到美國。聖他克拉拉縣處置重大毒品走私罪行團隊監督梁(Edward Liang)說，連接墨西哥的5號州際公路已成為走私芬太尼毒品的主要運送路線。

經由人工合成的芬太尼毒性比海洛因強50倍，僅僅兩毫克的芬太尼，即只夠放在鉛筆尖上的數量，就可致命。芬太尼且容易摻入非法藥品如止痛藥、或者興奮劑等。許多青少年容易上網購買摻有芬太尼的偽藥，因而染上毒癮。

聖他克拉拉縣地檢處日前對一名綽號“狂人”(Madman)的男子提出非法銷售芬太尼給未成年者的控罪，該男子涉嫌銷售摻有芬太尼藥丸給高中學生，導致一名購買藥丸的少女在浴室內服用過量芬太尼而死亡。

美國緝毒局（DEA）表示，執法部門2022年在全美查獲的芬太尼（Fentanyl）劑量，比去年多出超過一倍。根據官方數據，2021年7月至2022年6月，全美有10萬7000多人因服用過量芬太尼致死。媒體報道發現，芬太尼已成為18至49歲美國人死亡的主因，因服用芬太尼導致喪生的人數，已超過車禍、自殺和槍械暴力。