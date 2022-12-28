美最高法維持“第 42 條”移民法令繼續有效

美國司法/移民危機

在美國，最高法院周二（12月27號）決定維持著名的“第 42 條”法令，該措施允許驅逐潛在移民，包括潛在的尋求庇護者。在此背景下，拜登政府與共和黨各州之間的司法戰仍將繼續進行。

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“第 42 條”法令於2020年3月由前總統特朗普政府出台，以對抗新冠大流行。拜登政府現在想結束它，但19個共和黨執政的州認為，若取消將導致邊境地區出現更大的危機，或吸引大量移民抵達。

所謂的 "第42條 "政策允許當局立即驅逐抵達邊境的移民，而那些可能有資格申請庇護的人也無法申請。根據官方數據，自2020年生效以來，這一法令已被使用了200多萬次。二移民保護組織認為，這明顯違反了國際法。

美國最高法院將在未來幾個月內作出裁決，但與此同時，九位法官中的五位已決定保留該措施。保守派大法官之一戈爾蘇奇卻與他的進步派同事一起投票，他解釋說："制定第42條的目的是為了解決健康危機，而移民危機不是健康危機。

同一天，白宮立即對最高法院的決定作出反應，說這個 "第42章 "不應無限期延長。政府還呼籲國會通過喬-拜登總統提議的移民改革。