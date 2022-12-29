巴西“球王”貝利辭世

球王貝利辭世

巴西球王貝利女兒凱莉·納西門托（Kely Nascimento）29日宣布父親病故，享年82歲。比利的女兒凱莉（Kely Nascimento）在社群媒體Instagram上寫道：“我們無限愛您，安息吧。”巴西總統盧拉寫道：從來沒有像他這樣的 10 號球員。阿根廷球王梅西寫道：“貝利，你安息吧！”

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現年82歲的貝利自11月29日以來一直在住院接受結腸癌和呼吸道感染的治療。此前，媒體報道，貝利已經對化療不再有反應，並開始接受姑息治療。就在不久前，貝利的女兒凱莉·納西門托（Kely Nascimento）在她的社交賬號上發布了一張貝利觀看世界盃球賽的照片，試圖安撫貝利的球迷。

12月18日下午，巴西“球王”貝利（Pelé）在社交平台上發文，慶賀阿根廷國家隊和球隊靈魂人物梅西（Messi）在卡塔爾世界盃點球大戰中戰勝法國，第三次獲得世界盃冠軍。

貝利的綽號是“球王”“黑珍珠”，他代表巴西一共參加92場比賽，打進77球，並幫助巴西奪得1958、1962、1970三屆世界盃冠軍。貝利不僅是巴西的球星，同時也是世界足球界的球星，在足球的歷史上，貝利就像籃球界的張伯倫那樣擁有獨特的地位。