委內瑞拉反對派自行終結瓜伊多過渡政府

委內瑞拉/政治

2022年，委內瑞拉反對派領袖瓜伊多在加拉加斯與反對派陣營負責人舉行會議。這一天，由反對黨主導的2015年產生的國民議會投票表決，宣布終結瓜伊多自2019年1月以來領導的過渡政府。

委內瑞拉反對派陣營30日投票表決後，宣布結束瓜伊多2019年1月自行宣布為總統後領導的過渡政府。三年來委內瑞拉自行宣布為總統的瓜伊多與被反對派指責靠舞弊當選總統的馬杜羅分庭抗禮的局面似乎就此終結，但委內瑞拉政局依然混亂.

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2018年，委內瑞拉卸任總統馬杜羅在總統選舉中獲得連任，但反對派指責選舉舞弊，拒不承認選舉結果。2019年1月，反對派政治人物瓜伊多自行宣布為總統，並組建過渡政府。這個過渡機制當時獲得了美國以及法國等數十個國家的承認。過渡政府手中並無實權，但掌控着委內瑞來的海外資產。

但三年來，過渡政府並未能終結馬杜羅政權，反對派內部開始分裂。而隨着俄烏戰爭帶來的全球能源危機，美、法等國對委內瑞拉持續無解的雙頭政局一籌莫展，對瓜伊多政府的支持開始動搖。儘管官方立場並為改變，但美國政府對馬杜羅政權的態度有所緩和。反對派與馬杜羅政府的對話和談有些許進展後，白宮於一個月前放鬆了對委內瑞拉的制裁措施。法國總統馬克龍也在11月的聯合國氣候大會之餘，與馬杜羅不期而遇，短暫交談。

與此同時，在委內瑞拉周邊國家哥倫比亞以及巴西，左翼政黨重返政權，瓜伊多過渡政府進一步失去支持。

但瓜伊多過渡政府不復存在並未能使得委內瑞拉政局更加清晰明朗。投票宣布終結瓜伊多過渡政府的是2015年當選的國民議會，而馬杜羅勢力在2020年的立法選舉中獲得了國民議會的多數席位。2015年當選的由反對黨主導的國民議會認為有選舉舞弊，拒絕承認新當選議會的合法性，因此繼續運作。周五投票表決時，72名議員投票支持終結過渡政府，29票反對，8人棄權。

反對派此前表示將會在明年組織內部初選， 推選共同候選人，參加2024年的總統選舉