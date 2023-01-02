巴西民眾將向足球界的傳奇人物——球王貝利告別

巴西球王貝利

貝利的遺體將被暫時陳列在桑托斯足球俱樂部的維拉·貝爾米羅體育場的球場上，他職業生涯的大部分時間都效力這家足球隊。

在去世4天後，球王貝利的公眾守靈活動將在桑托斯市體育場舉行，這位足球明星在這裡創造了許多傳奇。

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據貝利所在的終身俱樂部——桑托斯足球俱樂部（FC Santos）稱，這位唯一贏得三屆世界盃足球賽（1958年、1962年、1970年）球員的棺槨將安放在維拉·貝爾米羅（Vila Belmiro）體育場的中央，球場將於上午10點（格林尼治標準時間13點）對公眾開放。

球場上的懸掛多條橫幅，其中一幅展示了貝利身穿 "10 "號球衣的背影，而另外兩條橫幅上寫着 "國王萬歲 "和 "貝利82歲"。

體育場將24小時 "不間斷地 "向公眾開放，直到當地時間周二上午10點，屆時送葬的隊伍將穿過位於聖保羅東南75公里的城市——桑托斯的街道，然後舉行葬禮，葬禮不對外開放，只有家人參加。

據球王的一位妹妹——瑪麗亞-盧西亞-多納西門托（Maria Lucia do Nascimento）稱，送葬隊伍將經過這位前球員的百歲母親多娜-塞萊斯特（Dona Celeste）的家門口，她 還"不知道 "自己的兒子已經去世。瑪麗亞告訴ESPN體育電視台，母親生活在"在她自己的世界裡"。

在21年的職業生涯中，踢進1283個球的天才球員，大部分時間效力於桑托斯俱樂部，他的去世震驚了巴西以外的地區，並引發了球迷哀悼浪潮。

但他的去世，到目前為止，還沒有在巴西國內激起大規模的悼念活動：在他去世的聖保羅醫院，在家人的圍繞下舉行的悼念，參加的人數並不多，就像他去世後的幾天在維拉·貝爾米羅體育場一樣。

悼念的人數稀少，可能是因為年末假期，許多巴西人去海邊度假，且"球王"退役已經過去了幾乎半個世紀，再加上他因對軍事獨裁（1964-1985年）和種族主義保持沉默，也引起一些人的反感。

不過，40歲的教師路易斯-桑托斯（Luiz Santos）相信，周一和周二（1月2日和3日）將有成千上萬的人在桑托斯向 "巴西最偉大的偶像 "告別，儘管在貝利生前，他的人氣不如後來的其他巴西偶像，如F1賽車手埃爾頓-塞納（Ayrton Senna）那樣火。

在桑托斯度假的54歲電工西爾維奧-內韋斯-索薩表示： "我相信會有很多人前來守靈，不僅僅是看過他比賽的老人，還有年輕人"。

在維拉·貝爾米羅球場外，貝利半身像和全身雕像前擺滿了花束，而印有貝利肖像的橫幅則展示在城市的另一個地方，那裡也有一座他的紀念碑。一條橫幅上寫着 "我用我腳下的球讓世界陶醉"。

在巴西的其他地區，也可以看到對貝利的紀念，例如在里約熱內盧的巴西足球聯合會（CBF）總部的一面牆上，有一個巨大的前號碼 "10 "的圖像，上面寫着 "塞萊索 "球衣和 "永恆 "一詞。

總統盧拉在巴西利亞舉行的就職典禮上，也為貝利默哀一分鐘。

據《聖保羅頁報》報道，聖保羅的孔戈尼亞斯機場加強了安保措施，方便計畫參加守夜、向貝利最後告別的運動員、政治家和其他人士的到來。

根據當地幾家媒體公布的死亡證明，患有結腸癌的貝利在聖保羅的阿爾伯特-愛因斯坦醫院住了一個月，直到12月29日因癌症引起的腎臟和心臟衰竭、支氣管肺炎死亡。

12月21日，陪伴他走過最後一程的妹妹瑪麗亞-盧西亞說，"我們和他在一起"。"她說："他非常平靜，我們談了一會兒，但我已經能感覺得到他的感受，他已經知道他要離開了。”