中國威脅對等報復多國防疫限制 白宮回應

新冠疫情肆虐

針對多國的防疫限制，中共威脅報復，白宮表示，北京沒有理由這樣做。白宮說，在中國經歷新冠病例激增的時候，東道國的這些舉措是基於公共衛生的考量。

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中國在過去三年一直在執行最嚴苛的新冠清零政策，但在上個月突然宣布取消清零政策，並於1月8日開始全面放開邊境。

考慮到中國激增的新冠感染病例以及缺乏透明的官方統計數據，包括美國在內的多個國家已經要求來自中國的旅客在登機前進行COVID病毒陰性測試結果。還有些國家即將或已經對中國來的國際旅客實施COVID-19限制措施。

白宮新聞秘書卡琳‧讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）1月3日在一次簡報會上說，北京“沒有報復的理由”。

“世界各國只是在採取審慎的健康措施來保護他們的公民”。她表示說，“這就是你從我們和其它國家看到的。”

讓-皮埃爾說：“這一決定是基於公共衛生和科學，來自我們這裡和其它國家的專家。”

美國、日本等國家將要求來自中國的旅客在入境前出示陰性檢測報告。美國的新限制措施於周四（5日）生效。

中國外交部發言人毛寧周二表示，將針對對中國旅客實施入境限制措施的國家“本着對等原則採取相應措施”。她稱，這些措施是出於“政治目的”。

美國、日本、印度、台灣等國家和地區上周宣布開始對來自中國的旅客實施入境限制，英國、韓國、以色列等也在稍後相繼宣布對中國旅客實施新的檢測措施。

摩洛哥是最先宣布完全禁止來自中國的旅客入境的國家。