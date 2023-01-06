美國懸賞捉拿索馬里聖戰首領

非洲安全 / 國際政治

美國宣布以一千萬美元的重金懸賞給提供捉拿索馬里青年黨聖戰團體一名首領信息的線人。

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據本台法廣（RFI）通訊員紀堯姆（Guillaume Naudin）2023年01月06日星期五發自華盛頓的報道，索馬里青年黨的一個聖戰團體首腦涉嫌於兩年前在肯尼亞，策畫了一起襲擊事件，造成數名美國人死亡。如今，華盛頓宣布，以一千萬美元的賞金為獎勵，給任何一位提供信息，使之或其同夥被捕或受到審判的線人。

本台法廣（RFI）法文報道敘述說，2020年01月05日，美國在肯尼亞Manda Bay的一處軍事基地（Simba）遭遇襲擊。青年黨的一個分支首腦在索馬里和肯尼亞籌畫和領導了這次恐怖行動。這個團隊極具獨立性。其成員由不同國家的人所組成，包括一些原籍索馬里的肯尼亞人。

RFI Image Archive / Afrique : le 5 janvier 2020, avant l’aube, plusieurs combattants shebab attaquent la zone de la base Simba, situé dans la baie de Manda, à l'Est du Kenya. (illustration) 存檔圖片：索馬里青年黨在襲擊肯尼亞的美軍和肯軍聯合基地後散發的圖像2020年1月5日 © REUTERS / RFI Image Archive

遭遇襲擊的這個美國基地位於肯尼亞東部。這是美國在2001年911事件後，在全球所設立的數個基地之一。其功能為監視索馬里南部和肯尼亞沿岸。那裡駐紮了近百名美軍士兵。襲擊者當年使用了火箭筒,造成美國國防部的兩名僱員死亡。此外，還有一名美軍士兵在隨後爆發的槍戰中遇難。那也是青年黨人首次在肯尼亞針對美國軍人。聖戰者事後宣布，對這起襲擊事件承責。

據介紹，美國的懸賞« récompense pour la justice » 自1984年設立以來，至今已向125線人支付了2億5千萬美元的賞金。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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