委內瑞拉政治危機無解 瓜伊多遭罷黜 美國仍指控馬杜羅政權非法

委內瑞拉/選舉

委內瑞拉反對派上周解散自家的臨時政府後，6日稍晚關閉臨時政府在美國華盛頓大使館。4年前反對派自建臨時政府與總統馬杜羅打對台，曾獲數十個歐美等國家支持，但卻沒有能夠扳倒受俄羅斯，中國與伊朗力挺的馬杜羅政權。美國仍然不認為馬杜羅是委內瑞拉的合法總統，並且仍然承認2015年選舉產生的委內瑞拉議會。

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委內瑞拉反對派分裂，3個最大的反對派組織決定解散臨時政府，罷黜臨時總統瓜伊多。作為臨時政府的重要外交代表，駐美國大使館，被迫於6日關閉。據法新社說，4年前反對派自建臨時政府與總統馬杜羅打對台，這間駐美使館一度成為委內瑞拉國內政治對立象徵。

美國2019年1月與其他約60國聯手認可反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自任委內瑞拉臨時總統。當年美洲國家組織（Organization of American States）也接受瓜伊多所派特使，下令總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政府的特使離開該使館。

代表臨時政府的這間駐美使館表示，有鑒臨時政府解散，委內瑞拉駐美國大使館及所有官員到5日已正式停止運作。據使館指出，“我們對此一決定可能影響到在美的委內瑞拉公民深表遺憾”。

將卸任的反對派駐美大使維奇歐（Carlos Vecchio）在個人聲明中表示，他對反對派及瓜伊多在政治、經濟和道德失誤感到遺憾，並說馬杜羅成為唯一受益者。他沒有提供關於批評的細節內容。

法新社說，富含石油資源的委內瑞拉深陷困境。自馬杜羅2013年上台以來，當地陷入政治僵局與毀滅性經濟萎縮雙重打擊，已有700多萬委內瑞拉人外逃，約全國1/4人口；人權組織稱這是美洲有史以來最大的人口外移。

作為反對派領袖的瓜伊多2019年初成立臨時政府，獲得以西方為主的60多個國家承認。但馬杜羅政府在俄、中與伊朗等國支持下穩如泰山，瓜伊多4年來始終沒能拉下馬杜羅。

委內瑞拉幾個實力最雄厚的反對黨上個月罷黜了瓜伊多，解散臨時政府，法新社認為這也象徵由美國所支持的政治博弈以失敗收場。

不過，在委內瑞拉反對派決定解散反對派胡安-瓜伊多的 "臨時 "總統職位後，美國稍早周二表示，美國仍然不認為馬杜羅是委內瑞拉的合法總統，並且仍然承認2015年選舉產生的議會。

美國國務院認為，委內瑞拉政府在美國的資產，包括國家石油公司PDVSA多達240億美元的資產應繼續由委內瑞拉反對派控制的議會管轄，該議會認為由總統馬杜羅的查韋斯陣營贏得的2020年議會選舉是欺詐性的，因此聲稱具有合法性。

法新社說，儘管現任總統拜登繼續不承認馬杜羅為委內瑞拉總統，也認為他的2018年選舉是欺詐性的，但烏克蘭戰爭造成的石油危機導致了美國與委內瑞拉關係的鬆動。