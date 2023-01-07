經15輪投票 麥卡錫最終當選美國眾議院主席

美國/眾議院選舉

美國眾議院在1月6日星期五晚上終於選出了新的議會主席，共和黨人凱文-麥卡錫，經過四天的辯論和十五輪投票最終當選，充分顯示共和黨內部分歧與關係非常緊張。

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據本台報道稱，經過多日投票，共和黨人凱文-麥卡錫於2023年1月6日美國華盛頓時間晚上當選美國眾議院主席。經過四天的辯論和十五輪投票，最後，阻撓提名這位來自加州的50歲議員的特朗普派團體終於讓步，結束了國會160多年來的一場罕見危機。

據本台在華盛頓的記者Guillaume Naudin報道稱，麥卡錫這位加州議員終於獲得他夢寐以求的職銜，甚至在第14輪投票時，他認為自己已經成功，佛羅里達州的極端特朗普主義當選議員馬特-蓋茨還是在最後一刻反對他。

在非常緊張時刻之後，眾議院組織了第15輪投票。這一次，共和黨議員最後的頑固分子決定棄權，從而使凱文-麥卡錫獲得216票當選為議會主席。但結果顯示麥卡錫地位被削弱。

分析認為，共和黨極端保守的議員顯示了他們的分量、重要性和權力，意味着沒有他們就不能決定任何事情。而這一切恰恰都發生在1月6日：前總統特朗普的支持者襲擊國會大廈的兩年後。

據法新社分析，在未來幾個月的眾議院日程上，有關於提高美國公共債務上限的談判，聯邦國家的融資，以及可能為烏克蘭戰爭釋放額外資金。隨着共和黨對眾議院的新控制，共和黨議員計畫對拜登處理新冠病毒疫情大流行病或從阿富汗撤軍的問題發起一系列調查。

據路透社分析，麥卡錫只有在同意共和黨內強硬派的要求後才獲得拿木槌權力，即任何立法者都可以隨時要求罷免他。這將大大削弱他在試圖通過關鍵問題立法時所持有的權力，這些關鍵問題包括為政府提供資金、解決國家迫在眉睫的債務上限和其他可能出現的危機。

共和黨在 11 月的中期選舉中表現不及預期，使他們以 222 票對 212 票的微弱優勢獲得多數席位，這讓反對麥卡錫領導的右翼強硬派獲得了巨大的權力。麥卡錫所做出讓步，意味着他的權力將大大低於他的前任、民主黨人南希佩洛西。