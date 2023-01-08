巴西前總統博索納羅的支持者衝擊國會

衝擊國會

巴西前總統博索納羅的支持者衝進了巴西首都的國會，爬上了屋頂，打破了窗戶上的玻璃。地方媒體表示，衝擊國會的有3000人。但混亂的局勢很難證實以上的數字。歐盟外交與安全政策高級代表兼歐洲委員會副主席博雷利言辭譴責衝擊國會的行為。

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其他示威者聚集在總統府和最高法院外，但目前尚不清楚他們是否成功闖入這兩幢建築。

這些事件讓人想起 1 月 6 日入侵美國國會大廈的事件，而且發生在巴西左翼總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦 (Luiz Inácio Lula da Silva) 於 1 月 1 日宣誓就職一個星期後。

自10月30日以來，博索納羅的支持者一直在抗議盧拉（Lula）的選舉結果。他們封鎖道路，點燃車輛並在軍事建築外聚集，要求武裝部隊進行干預。盧拉的工人黨要求辦公室總檢察長命令公共安全部隊干預以遏制示威者。

美洲國家組織要求立即召開緊急會議。

墨西哥外交部長埃布拉德在推特上表示，他的國家“全力”支持巴西政府並拒絕“任何針對民主制度”的攻擊。

在同一網絡上，智利總統博里奇譴責“對民主卑鄙的攻擊”。

美國駐巴西大使館已通知其國民避免前往巴西利亞市中心，直到接到新的命令。