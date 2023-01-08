拜登首訪墨西哥：聚焦移民與毒品危機

美國/墨西哥/拜登/移民/毒品

美國總統拜登今天飛往德州視察邊境，之後將轉往墨西哥市參加北美領袖峰會，屆時他將尋求墨西哥協助解決移民和毒品問題，並聚焦致命的鴉片類藥物走私美國議題。

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美國總統拜登今天啟程出席北美峰會，並訪問墨西哥。拜登上任後備受壓力的移民政策以及自墨西哥南美洲國家走私美國的危機，成為拜登出訪成功與否的聚焦。法新社說，拜登料將請求墨西哥協助解決移民與毒品問題。

為平息外界對拜登政府破碎的移民政策系統的批評，拜登預計在德州停留，這是他首次前往被空前移民和尋求庇護者淹沒的邊境。

拜登預定明天拜會墨西哥總統洛佩茲奧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）時，移民議題幾乎肯定會列入首要議程。拜登與奧布拉多會面後，隔天加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）也將加入，召開「三友峰會」（Three Amigos summit）。

拜登另一個優先要務是加強合作，對付美國成癮危機背後的鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）和其他毒品走私。據華府智庫「美洲國家對話組織」（Inter-American Dialogue）資深研究員希福特（Michael Shifter）告訴法新社：“墨西哥與處理這兩個已成拜登政治弱點的尖銳問題即移民與毒品息息相關，也極具重要性。”

華盛頓5日宣布，每月最多允許3萬名符合條件的移民從古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉搭機抵達美國，僅限已有美國擔保人的人，至於試圖非法越界入境者，美國將協同墨西哥當局將他們驅逐出境。

毒品走私問題方面，拜登將尋求墨西哥協助，以阻止芬太尼流入。芬太尼是一種合成鴉片類藥物，毒效是海洛因的50倍。

墨西哥販毒集團是生產和販運芬太尼的主要參與者，美國緝毒局（DEA）將芬太尼描述為美國面臨的最致命毒品威脅。

據法新社，在2022年約有230萬名無證移民被逮捕和驅逐出境的情況，拜登如果決定競選第二任期，就必須顯示他的堅定性。在去美洲峰會之前，拜登已經宣布了一項計畫，每月將允許多達3萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的人合法地進入美國。

新的配額適用於在美國有擔保人的合法工人，非法入境者仍將面臨被驅逐出境。

面對11月在南部邊境逮捕23萬名非法移民的記錄，拜登的方案顯示局限性，但拜登指責共和黨人阻止他的一個更雄心勃勃的計畫。

據法新社，這次雙邊會議還聚焦芬太尼的危機。芬太尼是一種比海洛因效力高50倍的合成毒品，根據美國緝毒署（DEA）的說法，其生產和販運由墨西哥卡特爾控制，前體化學品則來自中國。

2021年美國108,000例過量死亡中，近三分之二涉及合成阿片類藥物。而據美國毒品管制局稱，僅在2022年緝獲的芬太尼數量就超過了殺死整個美國人口所需的數量。

美國拉丁美洲首席外交官布萊恩-尼科爾斯（Brian Nichols）說，美國正在尋求與墨西哥在前體方面 "擴大信息共享 "並 "加強預防"。

法新社說，氣候變化也將被提上拜登訪問日程，美墨兩國在締約方大會第二十七屆會議上宣布了一個480億美元的可再生能源項目，其中墨西哥承諾在2030年前擴大其溫室氣體減排目標。

鋰礦開採、電動汽車裝配廠的搬遷以及在墨西哥一側建造六個太陽能工廠，都是為了與正在亞利桑那州建造的半導體集群相銜接，這是華盛頓減少對亞洲電子元件製造的依賴的戰略的一部分。