美國制裁六名向俄羅斯提供無人機的伊朗企業高管

無人機

美國宣布對向俄羅斯提供無人機的伊朗無人機製造商的六名公司高管實施制裁。美國和烏克蘭多次譴責伊朗為俄羅斯提供無人機攻擊烏克蘭的平民目標。美國財政部1月6日公布的制裁對象是“伊朗聖城航空工業公司(QAI)”的六名高管和董事會成員。該公司還有一個名稱叫“輕型飛機設計和製造公司”。

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從去年十月以來，俄羅斯用導彈和無人機攻擊烏克蘭的基礎設施，造成大規模斷電，給面臨冬季嚴寒的烏克蘭民眾造成很大的困難。

伊朗聖城航空工業公司是伊朗的一家從事無人機設計和製造的主要國防工業企業，是伊朗航空工業組織（IAIO）的子公司，該組織是隸屬於伊朗國防和武裝部隊後勤部（MODAFL）的國有企業，自2013年以來一直被列在美國制裁的名單上。

美國財政部的聲明說，該公司董事局主席霍里希（Seyed Hojjatollah Ghoreishi）也是伊朗國防與武裝部隊後勤機構的高級官員，負責武器研發工作。霍里希還是伊朗與俄羅斯就無人機供應協議進行談判的負責人。

制裁的具體措施包括：凍結他們在美國的資產、禁止美國人與他們進行商業交易。違反制裁規定的人或企業也同樣可能會受到制裁。

美國財政部部長耶倫在聲明中說，“我們將繼續使用一切工具切斷俄羅斯總統普京獲取用於這場對烏克蘭的野蠻的侵略戰爭所使用的武器。”

美國國務卿布林肯周五指出，“伊朗現在已經成為俄羅斯最大的軍援提供國。”他要求伊朗停止支持俄羅斯對烏克蘭發動的這場侵略戰爭。布林肯表示，美國將“繼續使用一切可以使用的工具打亂和遲滯這些軍援，並讓從事軍援的個人和企業付出代價”。

路透社說，伊朗駐紐約聯合國使團和俄羅斯駐華盛頓大使館沒有對路透社就此事作出回應。

伊朗過去曾經承認給俄羅斯提供過無人機，但是這發生在去年二月俄羅斯入侵烏克蘭之前。莫斯科也否認俄羅斯軍隊在烏克蘭使用了伊朗無人機。

路透社指出，美方採取的這個新的制裁行動反映了美國隊伊朗與俄羅斯之間的軍事合作和俄羅斯使用伊朗無人機打擊烏克蘭的做法的關注。如果德黑蘭再向俄羅斯提供導彈，那麼伊朗威脅將會更加嚴重。

美國在制裁伊朗的同時也加大了對烏克蘭的支持力度。拜登總統決定向烏克蘭提供愛國者導彈攔截系統。德國總理朔爾茨上個月決定將德國擁有的一套愛國者導彈攔截系統送給波蘭。

拜登和朔爾茨周四發表聯合聲明說，鑒於俄羅斯不斷向烏克蘭的重要基礎設施發動導彈和無人機攻擊，雙方明確表示，要進一步滿足烏克蘭為加強防空能力而提出的緊急需求。聲明說，“德國將與美國一道給烏克蘭提供更多的愛國者防空系統”。