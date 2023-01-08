美國總統拜登出訪墨西哥前 先視察非法移民嚴重的邊境地區

非法移民

美國總統拜登將於周一（1月9日）訪問墨西哥，成為近十年來第一位訪問墨西哥的美國領導人。美墨兩位總統以及加拿大總理特魯多也將於周一和周二（1月10日）在墨西哥城（Mexico City）舉行北美領導人峰會。拜登出訪墨西哥前，先前往非法移民嚴重的邊境地區視察。

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下一周成為有關美墨關係的重要一周，在這次訪問之前，拜登宣布了一項邊境政策的重大轉變，並獲得了墨西哥的支持。墨西哥每月將從美國接收3萬名來自古巴、尼加拉瓜、海地和委內瑞拉的被驅逐移民。

雖然美墨兩國在移民問題上取得了進展，但仍有許多問題需要一起討論：氣候變化、製造業、貿易、經濟，以及一個更具協作性的、北美地區的、潛在全球影響力。對美國來說，主要的討論話題將會是移民、販毒，以及拜登推動的電動汽車和製造業的發展等等。

白宮國家安全委員會發言人約翰‧柯比（John Kirby）表示，拜登希望利用這次峰會能夠“不斷推動北美的經濟競爭力，幫助促進包容性增長和繁榮。”

周日，拜登總統在馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號，前往德克薩斯州的埃爾帕索（El Paso）。該地區在上個月出現了大量的非法移民，主要是尼加拉瓜人。

拜登的邊境政策自上任以來一直備受爭議。非法移民的數量近兩年不斷增加，2021財年美國執法部門在美墨邊境抓捕非法越境者超過170萬人次；2022財年的情況變得更糟，超過230萬人次；到目前為止，在2023財年，前兩個月的數字已經超過了2022財年同期的數字。特別是，2022年11月，南部邊境抓捕的非法移民大約23.4萬人次，創下有史以來11月的最高值。

美國共和黨人兩年來一直施壓拜登，要求他親自前往邊境地區視察情況，並採取更多措施解決美墨邊境移民湧入的問題，但拜登一直拒絕邊境旅行。

德克薩斯州共和黨州長格雷格‧阿博特(Greg Abbott)在推特上說，現在是拜登來南部邊境的“時候了”。阿博特正在埃爾帕索附近建造一個由航運集裝箱組成的屏障，以應對非法移民的湧入。