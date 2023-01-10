去年三個季度蘋果公司從印度出口手機翻一番達25億美元

蘋果集團

2022年4月至12月，蘋果公司從印度出口了超過25億美元的iPhone手機，幾乎是上一財年總額的兩倍。

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彭博社報道說：蘋果公司從印度出口數字迅速增長突顯該公司在中國以外的地區加強運營。自中國政府清零政策在富士康鄭州工廠引起的混亂暴露了蘋果公司存在的供應鏈漏洞，突顯過度依賴中國所帶來的危險，該公司被迫下調產量預期。有iPhone城之稱的富士康鄭州工廠是全球最大的蘋果設備生產中心，iPhone Pro系列產品生產一度佔總產量85%左右。

雖然印度只佔iPhone產量的一小部分，但不斷增長的出口對於莫迪總理來說是個好兆頭。莫迪計畫讓印度作為世界工廠替代中國。雖然北京去年12月在爆發的反清零大規模抗議壓力下放棄了這種極端防疫方式，但蘋果和其它全球知名企業想在中國以外建立供應鏈的興趣強過以往任何時候。印度龐大的勞動力、莫迪的支持和繁榮的當地市場，使其成為眾多電子製造業首選地之一。報導說，印度可能在十年內成為蘋果製造的新寵兒。

除了智能手機，印度還在制定計畫，提高對平板計算機和筆記本計算機製造商的財務獎勵，希望吸引蘋果公司在當地生產從耳機到蘋果電腦（MacBooks）的所有產品，並吸引其它品牌。iPhone製造商預計將於2023年在印度開設其第一家零售店。

另據《華爾街日報》報導：因為蘋果公司讓iPhone產品設計更加模塊化，如今其在印度的工廠幾乎可以與中國工廠同步生產，預估到2025年全球會有18%至20%的iPhone在印度生產，此一比例在2021年僅為3%左右。