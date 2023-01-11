巴西司法當局追捕首都動亂組織者，600參與者獲釋
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巴西前總統博爾索納羅支持者衝擊公權力中心事件三天後，最高法院向兩名前高官發出逮捕令，他們是前司法部長和巴西利亞軍警指揮官。同時，近1500名此前被捕的騷亂參與者中，已有600人獲釋。
巴西首都1月8日發生前總統博爾索納羅的支持者衝擊公權力機關建築事件之後，聯邦政府已控制局面，並開始追捕騷亂事件的組織者和資助人，對博爾索納羅總統任期內擔任司法部長的托雷斯（Anderson Torres）和首都巴西利亞軍警指揮官奧古斯托（Fabio Augusto）下達逮捕令。
托雷斯今年1月改任首都公安部門首長。最高法院懷疑他與1月8日的騷亂活動有關。根據法新社11日發自巴西利亞的報道，騷亂髮生時，托雷斯本人身在美國。他周二通過其推特賬戶否認與衝擊權力中心的“野蠻”行為有任何勾連，願意回國，為自己辯護。
首都軍警指揮官奧古斯托在8日的騷亂事件發生後，就被解除了職務。法新社11日發自當地的報道稱，有消息認為奧古斯托已經被捕。
根據聯邦警察局發布的一項公報，出於人道考量，警方釋放了599名因參與衝擊行動被捕的人，主要原因是當事人的年紀、健康狀況或有低齡兒童隨同。
1月8日，拒絕承認選舉結果的前總統博爾索納羅的支持者在首都，暴力衝擊總統府、國會大廈和最高法院。三座公權力建築損壞嚴重。警方傳訊拘留了近1500人。但根據司法當局宣布的消息，目前只有其中527人被關押。
周二早些時候，司法部長蒂諾表示，還將發布近50項逮捕令，追捕那些參與了三座公共設施破壞行動，但未能被現場抓獲的人士。一些網紅在社交媒體上開設特別賬號，呼籲網民揭發動亂當日在網絡上傳送動亂現場自拍視頻的用戶。
博爾索納羅支持者衝擊公權力機關事件引發全球一致譴責。不少巴西民眾也在事件次日在各地集會，譴責暴力衝擊事件，護衛民主。