巴西司法當局追捕首都動亂組織者，600參與者獲釋

巴西/首都騷亂事件

2023年1月9日，巴西極右翼前總統博爾索納羅的支持者被警車送往聯邦警察局總部登記身份，並確認是否參與對首都三座公權力機構建築的破壞活動。8日的騷亂之後，大約有1500人被警方傳訊拘留，但目前只有大約500人被捕關押。

巴西前總統博爾索納羅支持者衝擊公權力中心事件三天後，最高法院向兩名前高官發出逮捕令，他們是前司法部長和巴西利亞軍警指揮官。同時，近1500名此前被捕的騷亂參與者中，已有600人獲釋。

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巴西首都1月8日發生前總統博爾索納羅的支持者衝擊公權力機關建築事件之後，聯邦政府已控制局面，並開始追捕騷亂事件的組織者和資助人，對博爾索納羅總統任期內擔任司法部長的托雷斯（Anderson Torres）和首都巴西利亞軍警指揮官奧古斯托（Fabio Augusto）下達逮捕令。

托雷斯今年1月改任首都公安部門首長。最高法院懷疑他與1月8日的騷亂活動有關。根據法新社11日發自巴西利亞的報道，騷亂髮生時，托雷斯本人身在美國。他周二通過其推特賬戶否認與衝擊權力中心的“野蠻”行為有任何勾連，願意回國，為自己辯護。

首都軍警指揮官奧古斯托在8日的騷亂事件發生後，就被解除了職務。法新社11日發自當地的報道稱，有消息認為奧古斯托已經被捕。

根據聯邦警察局發布的一項公報，出於人道考量，警方釋放了599名因參與衝擊行動被捕的人，主要原因是當事人的年紀、健康狀況或有低齡兒童隨同。

1月8日，拒絕承認選舉結果的前總統博爾索納羅的支持者在首都，暴力衝擊總統府、國會大廈和最高法院。三座公權力建築損壞嚴重。警方傳訊拘留了近1500人。但根據司法當局宣布的消息，目前只有其中527人被關押。

周二早些時候，司法部長蒂諾表示，還將發布近50項逮捕令，追捕那些參與了三座公共設施破壞行動，但未能被現場抓獲的人士。一些網紅在社交媒體上開設特別賬號，呼籲網民揭發動亂當日在網絡上傳送動亂現場自拍視頻的用戶。

博爾索納羅支持者衝擊公權力機關事件引發全球一致譴責。不少巴西民眾也在事件次日在各地集會，譴責暴力衝擊事件，護衛民主。