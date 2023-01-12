奧密克戎變種蔓延 美國政府宣布延長新冠緊急狀態

美國-新冠疫情

這張由美國國家過敏和傳染病研究所於2022年11月提供的彩色電子顯微鏡圖像顯示了感染奧米克戎病毒株的細胞。該圖像是在馬里蘭州德特里克堡的NIAID綜合研究設施（IRF）拍攝的。

在高傳染力奧密克戎（Omicron）亞型變異株XBB.1.5蔓延之際，美國政府11日宣布將新冠疫情（COVID-19）公共衛生緊急狀態延長至4月。

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前特朗普政府於2020年1月新冠病毒疫情爆發時，首次宣布美國進入新冠公共衛生緊急狀態，自此之後每90天延長這項緊急狀態。衛生及公共服務部（HHS）發言人指出：“新冠公共衛生緊急狀態將依然有效，我們將在任何可能的終止或到期之前向各州提前發出60天的通知。”

過去三年中，新冠公共衛生緊急狀態對美國醫療健保系統產生了巨大影響，令成千上萬人獲得公共醫療保險的保護，也為醫院提供了更大的靈活性來應對患者激增並擴大了遠程醫療。

科學家相信，目前，奧密克戎亞型XBB.1.5正迅速在美國佔據主導。該變種具有生長優勢，因為它能更好地與人體細胞結合，也善於逃避免疫。世界衛生組織（WHO）將其描述為迄今為止最具傳染性的亞變種，儘管到目前為止還沒有數據表明它會使人病情加重。

新變種的傳播引發了人們對新一波住院和死亡浪潮的擔憂。美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據顯示，到目前為止，美國65歲及以上的老年人中只有38%接種了針對奧密克戎變種的加強劑。有人擔憂，隨着XBB.1.5的傳播，可能會導致老年人住院和死亡人數激增。目前大多數因新冠住院和死亡的人年齡都在70歲及以上，他們要麼沒有接種最新版疫苗，要麼在出現突破性感染時沒有得到治療。