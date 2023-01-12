【視頻】美智庫專家分析日本新國防戰略下的美日同盟關係

美日關係

日本首相岸田文雄接連訪問法國、意大利和英國後，1月12日前往加拿大渥太華。1月13日他將在華盛頓，與美國總統拜登會談。這是日本政府去年年底宣布對三份國家安保文件重大調整之後，岸田文雄與美國總統拜登首次會晤。華盛頓智庫戰略與國際研究中心高級顧問克里斯·約翰斯通接受美聯社採訪，梳理日本新防務戰略下的美日合作前景。

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2022年12月，岸田文雄政府批准新修訂的《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛力量整備計畫》三份涉及國家安全的文件，對日本國防戰略做出重大調整。新的戰略綱領將中國視作前所未有的最大戰略挑戰。基於這種戰略轉變，中國成為日本首相2023年新年伊始的歐美訪問行程的核心議題。

日本今年接任七大工業國集團輪值主席國。岸田文雄在啟程前往美國前，先後到訪巴黎、羅馬、倫敦和渥太華等七國集團成員。在巴黎，法日兩國領導人一致表達加強兩國在印太地區安全合作的決心。在倫敦，岸田文雄與英國首相蘇納克簽署兩國軍隊間的“互惠准入”協定，面對中國，加強英日兩國在印太地區的合作。

日本首相在歐洲訪問之際，美日兩國外交及國防部2+2會談11日也在華盛頓舉行。面對日益引發不安的中國以及台海兩岸緊張關係，還有朝鮮局勢，美日領導人明確宣示他們在防務領域保持戰略一致。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心高級顧問克里斯·約翰斯通（Chris Johnstone）1月11日接受美聯社採訪，梳理日本新防務戰略下的美日合作。點擊以下視頻，了解詳情。