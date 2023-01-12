讓拜登政府尷尬的機密文件

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美國總統府白宮周四（1月12號）面臨著對喬-拜登在擔任副總統任期內的機密文件被發現後的持續質疑，在當局調查涉及前共和黨總統特朗普的類似但更大的案件時，新的發現讓白宮陷入尷尬。

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拜登的政府迄今已證實，在賓夕法尼亞州拜登中心的一個 "上鎖的櫃子里 "中發現了 "少量的機密文件"（大約十幾份），拜登曾經在那裡設有辦公室的智庫。

美國全國廣播公司和其他跟進的媒體周三都披露，拜登的合作者們發現了 "至少還有一批 "文件。白宮周四表示，在喬-拜登位於威爾明頓的私人住宅中也發現了他擔任副總統期間的 "少量 "機密文件。

在美國，1978年的一項法律規定，美國總統和副總統有義務將他們所有的電子郵件、信件和其他工作文件傳送給國家檔案館。

民主黨總統拜登保證與司法當局 "充分合作"。但他的反對派擔心他受到優待，立即表示在議會中展開調查。

法新社指出，前總統特朗普受到調查案件要嚴重得多，聯邦警察（FBI）在一次大規模的搜查中查獲了數千份文件，包括一百份機密的文件，而共和黨籍前總統拒絕歸還。

但無論如何，這一發現對於一個自詡遵守道德規範總統拜登來說，仍然十分尷尬。

特朗普不失時機，已經立即呼籲對民主黨總統給予同樣的關注。特朗普問： "聯邦調查局什麼時候會搜查喬-拜登的許多住所，甚至白宮？"

將法新社，白宮堅持認為，如果犯了錯誤，政府至少立即糾正了這些錯誤。

據白宮，11月下旬發現第一批文件後，律師立即將它們送回管理此類記錄的國家檔案館。該負責人補充說，律師們還在其他地方尋找可能放錯地方的文件。這可以解釋周三和周四發現的更多材料。

為了化解對政治干預的指責，司法部長梅里克-加蘭將此案分配給特朗普政府任命的一名芝加哥檢察官。