拜登在白宮與岸田文雄會面

拜登與岸田文雄會面

1月13日，美國總統拜登在白宮與日本首相岸田文雄會面。拜登說，美國強烈支持日本的防衛，堅定致力於與日本的聯盟，同時對日本國防開支的“歷史性增長”表示歡迎。拜登還承諾就經濟和安全事務與日本開展密切合作。

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對華盛頓的訪問是岸田文雄訪問七國集團（G7）的最後一站。岸田此行旨在加強與盟友的關係，以對抗中、俄和朝鮮的威脅，特別是應對中共的軍事集結。日本目前是七國集團輪值主席國。

拜登周五說，與岸田的會面是美日聯盟中的一個“非凡時刻”，並說兩國關係從未如此密切。

拜登表示：“讓我清楚地表明：美國充分地、徹底地、完全致力於這一聯盟。”拜登說，“在日本歷史性地增加國防開支，以及新的國家安全戰略的基礎上，我們正在使我們的軍事聯盟現代化。”

岸田感謝拜登在地區安全方面的工作，並表示：“日本和美國目前正面臨著近期歷史上最具挑戰性和最複雜的安全環境。”他說，東京已經制定了新防衛戰略，並於上個月發布，以確保印太地區的和平與繁榮。

岸田表示，美日兩國“共享民主和法治等基本價值觀”，並強調說，兩國在全球舞台上的聯合作用“正變得更加重要”。

岸田在早些時候與美國副總統賀錦麗會談時說，他在華盛頓會談的議題包括美日聯盟以及“建立一個自由和開放的印太”。美日常用這個一描述來反擊中共在印太地區的威脅。

美國官員說，兩位領導人的會晤將是本周早些時候美日外長和防長在華盛頓會晤的後續。在那次會議之後，兩國宣布的計畫包括保護日本衛星，為東京配備遠程導彈，並升級美國駐紮在日本的海軍陸戰隊。美國官員稱讚東京的軍事建設計畫。

日本上個月批准了三份安全文件，明確將中共列為最大安全挑戰，並將國防開支增加一倍，包括購買可打擊其它國家的導彈，這是日本自二戰以來最大規模的軍事建設，也是日本安全保障政策的最大轉變。