“貓王”的女兒不幸去世

美國/貓王

美國歌手麗莎瑪麗普雷斯利,“搖滾樂之王”埃爾維斯普雷斯利的獨生女,昨天在被送往洛杉磯地區一家醫院後於當天去世,享年 54 歲。

貓王的女兒麗莎瑪麗普雷斯利昨天去世,享年 54 歲。此一消息由麗莎瑪麗普雷斯利的母親所哀傷告知的。

據路透社今天引述娛樂網站 TMZ 消息,麗莎瑪麗普雷斯利在她位於洛杉磯郊區卡拉巴薩斯的家中心臟驟停。她隨後於周四被送往醫院。

本周早些時候,她參加了在比佛利山莊舉行的金球獎頒獎典禮,演員奧斯汀·巴特勒 (Austin Butler) 因在電影《貓王》中飾演她的父親而獲得最佳男演員獎。巴特勒在獲獎感言中向麗莎·瑪麗·普雷斯利和她的母親致敬。貓王於 1977 年 8 月因心臟驟停去世,享年 42 歲。

普雷斯利被好萊塢明星所銘記,包括湯姆漢克斯 - 巴特勒在“貓王”電影中的聯合主演 - 麗塔威爾遜和約翰特拉沃爾塔,以及時裝設計師多納泰拉範思哲。

路透社說,麗莎·瑪麗·普雷斯利 (Lisa Marie Presley) 於 1968 年 2 月 1 日出生於田納西州孟菲斯,並成為她的父親雅園宅邸的所有者,該宅邸是當地熱門旅遊景點。埃爾維斯在那裡去世時,她只有九歲。

她自己的音樂生涯始於 2003 年的首張專輯“To Whom It May Concern”。緊隨其後的是 2005 年的“Now What”,兩張專輯都登上了 Billboard 200 專輯榜的前 10 名。第三張專輯“Storm and Grace”於 2012 年發行。

她結過四次婚。1994 年,她與第一任丈夫、音樂家丹尼·基奧 (Danny Keough) 離婚僅 20 天後,她就嫁給了流行歌星邁克爾·傑克遜。這對備受矚目的夫婦於 1996 年離婚,當時傑克遜正陷入猥褻兒童指控作危機。

普雷斯利於 2002 年與父親的粉絲演員尼古拉斯凱奇結婚。四個月後凱奇提出離婚。

她的第四次婚姻是嫁給了她的吉他手兼音樂製作人邁克爾·洛克伍德。他們於 2021 年離婚。

她唯一的兒子本傑明·基奧 (Benjamin Keough) 本人也是一名音樂家,但他於 2020 年去世,享年 27 歲,洛杉磯縣驗屍官判定這是自殺。

今年早些時候,麗莎·瑪麗·普雷斯利 (Lisa Marie Presley) 在 Instagram 上為《人物》(People) 雜誌撰寫的一篇文章中回憶起她的兒子,稱自己被他的死“摧毀”了。

她身後留下了 33 歲的演員基奧 (Riley Keough) 和 14 歲的雙胞胎女兒哈珀 (Harper) 和芬利·洛克伍德 (Finley Lockwood)。

據法新社說,普雷斯利是歌手兼詞曲作家,她有4個孩子,其中萊里基奧(Riley Keough)因為在2016年電視劇「應召女友」(The Girlfriend Experience)中的演技而備受關注。