秘魯新總統拒絕辭職 示威者安營紮寨對抗

秘魯

秘魯總統迪納-博盧阿爾特持續遭到抗議，秘魯陷入激烈動蕩，在五個星期內已造成約40人死亡。抗議要求總統下台。秘魯總統排除了辭職的可能性。不過，由於抗議者對政府普遍不滿，最近幾天已經有幾位部長受抗議壓力而引咎辭職。

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據本台報道，儘管抗議者憤怒，但總統迪納-博盧阿爾特Dina Boluarte排除了辭職的可能性。1月13日星期五，在庫斯科市中心的圖帕克-阿馬魯廣場，抗議者顯示持久戰決心。一些帳篷和烹飪鍋被搭建起來，民眾與示威者紛紛為經過十天動員和無限期罷工的抗議者提供食物。有些人從幾小時車程外的農村社區趕來，要在抗議現場過夜。

26歲的農民羅莎從卡爾卡趕來。她說，"有些人已經在這裡呆了兩、三天或更多天了......。他們來到這裡，在城市裡抗議。她向本台在庫斯科的特約記者朱麗葉-沙尼翁解釋說：“他們希望總統辭職，解散國會並制定新憲法。”

除了國家層面的政治訴求，農村社區的農民還要求更多的社會正義。正如農民Jade憤憤不平解釋的那樣：“領導人並不關心我們，我們這些安第斯人，為他們工作的人。" 抗議者不滿抱怨，“旅遊業的錢給他們拿走了。來自農業的錢，也給他們拿走了。我們從未得到任何報答。他們不聽我們的要求。彷彿這是一個沒有我們的國家。”

而秘魯警方的鎮壓則擴大了示威者被當局鄙視的感覺。一個月的抗議造成約有40人死亡。示威者埃德加說：“不能讓這些死亡數字繼續擴大下去。我們對這些腐敗的人感到厭惡和痛恨。讓他們下台吧!”

但是，周五，總統迪納-博盧瓦特排除了辭職的可能性。博盧阿爾特在國家電視台播出的致全國人民的信息中說，"一些來自暴力支持者和激進分子的聲音要求我辭職，煽動民眾進行混亂、無序和破壞。我負責任地對他們說：我不會辭職，我的承諾是與秘魯在一起。"

不過，總統博盧阿爾特Dina Boluarte政府的三名成員在兩天內辭職：勞動部長Eduardo Garcia，他不同意政府對抗議活動的處理方式，內政部長Victor Rojas和婦女和弱勢群體部長Grecia Rojas也隨之辭職。

新一波示威抗議已經進行了十天。抗議活動是在12月7日左派總統佩德羅-卡斯蒂略被解職和逮捕後爆發的，他被指控試圖解散準備彈劾他下台的議會，從而企圖發動政變。曾任佩德羅-卡斯蒂略副總統的迪納-博盧阿爾特根據憲法規定接替了他。但是，將她視為 "叛徒 "的示威者要求她離開並立即進行提前選舉。而且他們說他們準備繼續無限期地抗議下去。