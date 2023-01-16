抗議不斷 秘魯多地施行緊急狀態

秘魯/抗議運動

秘魯在過去幾周的抗議活動中，報告已有42人死亡。抗議者仍然要求新總統迪納-博盧瓦特辭職，解散國會並立即舉行選舉。總統強硬面對抗議，自1月4日以來的抗議活動，下令自周日起該國多個地區實行緊急狀態。

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秘魯緊急狀態擴大到首都利馬和其他地區。新一波示威活動自1月4日發起，至今沒有減弱趨勢。據本台在利馬的記者Juliette Chaignon的報道稱，政府下令在一些地區延長已經實施了一個月的全國緊急狀態。

這包括首都利馬和卡亞俄港、三個省以及秘魯南部的庫斯科和普諾省。正是在那裡，近兩周來的示威活動最為激烈。有一百條道路仍然被封鎖設置障礙。

秘魯緊急狀態法允許國家派遣軍隊來解除封鎖。緊急狀態法允許當局在必要時限制居民的行動和集會自由。在東南部的普諾，居民們被要求在晚上8點到凌晨4點之間呆在家裡禁止外出，除非獲得豁免。

儘管如此，秘魯數以千計的示威者周一繼續聚集在利馬舉行大規模抗議活動。法新社援引RPP電台的報道稱，至少有3000名來自12月抗議活動中心之一的Andahuaylas（東南部）的示威者，在周日下午乘坐汽車和卡車前往秘魯首都。

根據最近的民意調查，71%的秘魯人不贊成迪納-博盧瓦特總統的政策。88%的人對國會沒有信任。而一半的人認同抗議者的觀點。但這比12月的反對情況有所減弱。

總統迪納-博盧瓦特Dina Boluarte周六重申，她不會放棄。她將示威者描述為 "一小群暴力煽動者"，顯示完全不計抗議活動的社會要求。