美軍啟動新培訓項目 幫助烏克蘭軍隊擊退俄軍

軍事培訓項目

美軍參謀長聯席會議主席米利上將說，美軍15日在位於德國的美國軍營啟動了一項培訓烏克蘭軍隊的新項目，希望在未來5至8星期內完成對大約500名軍人的培訓，好讓他們重返戰場抗擊俄羅斯侵略軍。

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米利計畫星期一親自前往訓練營掌握培訓項目的第一手信息。他說，這些受訓士兵幾天前離開了烏克蘭。在德國，他們將有機會使用一整套武器和裝備。

此前，五角大樓一直不願透露這項培訓何時開始。

這項軍訓目的是提高烏克蘭士兵的聯合戰鬥技能，使他們能更好地實施反攻或對抗俄羅斯的攻擊。

米利上將對兩名隨行記者說，這項培訓將綜合使用各類新武器，包括即將送往烏克蘭的火炮、坦克和其他軍車，稱這是幫助烏克蘭擊退俄羅斯、奪回失去陣地的關鍵。

烏克蘭軍隊正在東部和東南部多處與俄羅斯軍隊激戰。

在啟動這項軍人培訓項目之前，美軍將主要精力集中在向烏克蘭軍隊提供戰場上急需的裝備，以及如何使用這些裝備，迄今為止已經培訓了三千多名烏克蘭軍人如何使用和保養美國提供的火炮和裝甲車等裝備。

此外，其他歐洲盟國也在向烏克蘭軍隊提供裝備和培訓，幫助他們抗擊俄羅斯入侵。

俄羅斯稱正在烏克蘭展開特別軍事行動。總統普京星期天說，在烏克蘭的戰事正進展順利。