17日開始審判特斯拉股東

針對馬斯克(Elon Musk) 2018年一條推文的證券欺詐指控開始審理，周二啟動現場挑選陪審團成員及候補陪審員。該推文稱可能將特斯拉(Tesla Inc., TSLA)私有化。美國舊金山地區法官Edward Chen17日表示：“原告說這些推文實際上是虛假的，人為地影響了特斯拉的股價和其他證券”。庭審將持續三個星期。

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馬斯克的 "資金到位 "推文引起了美國證券交易委員會的注意，最終導致了4000萬美元的和解。

參與訴訟的股東稱，馬斯克的推文影響了特斯拉的股票價格。他們要求法院命令馬斯克停止他對這一事件的 "公開宣傳，提出相互矛盾的虛假敘述"。他們說，他還應該對潛在的損失負責。

這起集體訴訟案源於馬斯克2018年8月7日的一條推文，這位特斯拉首席執行官在推文中說：“考慮以420美元的價格將特斯拉私有化。資金已經到位。”

投資者Glen Littleton起訴了特斯拉、馬斯克和當時的特斯拉董事會成員，稱馬斯克的推文宣稱是虛假的，並刺激了特斯拉股票、期權和債券價格的波動，導致投資者損失了數十億美元。馬斯克在法庭文件中說，他確實在考慮將特斯拉私有化，並認為他得到了沙特阿拉伯主權財富基金對此舉的支持。這項交易如果推進價值可能達到720億美元左右，但交易從未兌現。

在法院正在考慮的約200名陪審團候選人中，82%的人在審前調查問卷中表示對馬斯克有不利的看法。在最近的聽證會之前，馬斯克的律師亞歷克斯-斯皮羅說，這份問卷顯示，"不僅絕大多數潛在的陪審員對馬斯克先生懷有惡意，而且他們不怕向法庭自豪地、生動地宣布這一點。"然而，陳法官並不相信斯皮羅的說法。在提到最近結束的Theranos審判時，陳法官說，附近法院的一位法官同事能夠組建一個 "沒有偏見 "的陪審團，以決定伊麗莎白-霍姆斯是否犯有刑事指控。他還駁斥了將案件移至德克薩斯州的想法，並指出當特斯拉股東起訴馬斯克時，特斯拉的主要辦公室位於加州。