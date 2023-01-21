秘魯抗議浪潮續 要求總統下台

秘魯危機

秘魯去年12月爆發的抗議浪潮，已造成45人死亡，周五反對總統迪娜·博盧瓦特的抗議活動在首都利馬和各地繼續進行，抗議活動在利馬舉行了大規模集會。

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在秘魯第二大城市阿雷基帕，發生了類似於戰鬥場面的暴力衝突。示威者在Anashuayco橋周圍投擲石塊並點火，試圖向仍然關閉的機場推進。據法新社的一名攝影師說，警察和軍隊用催淚瓦斯進行了回應。

普諾南部地區也發生了衝突，據當地電視台報道，抗議者在Zepita的一個警察局和與玻利維亞交界的Desaguadero的一個海關站放火。在北部的拉利伯塔德省也發生了衝突。

周四晚上，秘魯當局將已經在利馬、庫斯科、卡亞俄和普諾實行的緊急狀態擴大到亞馬遜（東部）、塔克納（南部）和拉利伯塔德（北部）。

周五在利馬抗議活動中，數千名示威者帶着與前一天類似的口號遊行："迪娜兇手！"，"這個民主不是民主，迪娜，人民唾棄你！"

各地趕來的示威者表示："希望迪娜辭職。如果她不辭職，人民就不會安寧，解散國會“，並會留在利馬，直到最後的結果。

大部分示威者在周五晚上8點左右散去。下午晚些時候和晚上發生了混戰。抗議者投擲石塊，警方發射催淚瓦斯。

雖然暴力事件的規模比前一天小，但有抗議者繼續戰鬥，晚上9點左右在市中心焚燒垃圾桶並投擲彈丸。法新社記者指出，有數人被逮捕。

據內政部稱，安第斯山脈居民周四在利馬舉行的示威活動導致38人受傷，其中包括警察。

秘魯工人總聯合會（CGTP）秘書長Geronimo Lopez告訴法新社："所有地區的鬥爭將繼續進行，直到博盧瓦特辭職，以及今年舉行選舉和制憲會議的公投的要求得到滿足。"

自12月7日以來，秘魯的動亂已造成45人死亡。騷亂是在左派總統佩德羅·卡斯蒂略被免職並被逮捕後爆發的，卡斯蒂略被指控為解散準備將他趕下台的議會，而企圖發動政變。

周四晚上，總統迪娜·博盧瓦特再次在電視上呼籲冷靜。她說："對秘魯人民，對那些想在和平中工作的人（......）和那些抗議者：我將不厭其煩地呼籲進行良好的對話，告訴他們國家需要解決水、衛生、教育、農業、畜牧業的問題，建造更多的橋樑、更多的道路......"。但她也威脅那些 "製造暴力行為的人"，承諾會 "堅定不移"。

遊客受阻

秘魯旅遊之都庫斯科的機場在中午時分重新開放，但前往著名的馬丘比丘遺址的火車仍然暫停。

至少有300名外國和當地遊客滯留在該地區，因為火車是前往印加遺址的唯一途徑。12月份時，遊客在被疏散前也曾滯留在該地。

智利遊客阿萊姆-洛佩斯（Alem Lopez）告訴法新社： "我們不知道是否會有火車來接我們。這裡所有的遊客都在排隊登記，以疏散我們。 "

秘魯的危機也反映了首都和貧困省份之間的巨大差距。這些省份支持美洲印第安人出身的卡斯蒂略總統，並認為他的當選是對利馬蔑視的報復。

2021年，作為卡斯蒂略的搭檔，博盧瓦特和他同時當選副總統，根據憲法規定，她接替了下台的卡斯蒂略。但示威者認為她是一個 "叛徒"。