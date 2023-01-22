拜登私宅新一輪搜查又發現六份“機密文件”

拜登

美國總統拜登的律師當地時間周六晚在聲明中稱，司法部周五1月20日對拜登位於特拉華州（Delaware）威爾明頓的住所開展新一輪搜查，再發現六份帶有機密標記的文件。

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據路透社報導，拜登的律師鮑勃·鮑爾（Bob Bauer）指說，一些機密文件和“周邊材料”可追溯到拜登在擔任美國聯邦參議員期間。拜登從1973年到2009年代表特拉華州。其他文件據信來自他於2009年至2017年擔任副總統時期。

律師稱，司法部進行了長達12個多小時的搜查，還帶走了拜登在副總統任期內的手寫筆記。

鮑爾表示，拜登提供了“進入他家的權限，以便司法部可以對整個場所進行搜索，以尋找可能的副總統記錄和潛在的機密材料”。

鮑爾說，司法部調查人員提前與拜登的律師協調搜查，當時總統的私人律師和白宮律師都在場。但拜登本人和第一夫人都不在場。

當局去年11月和本月，分別在拜登於首都華盛頓的私人辦公室，以及拜登在威爾明頓的住所，發現政府機密記錄。

鮑爾在周六的聲明中，沒有明確說明那些文件是在拜登威爾明頓家中的何處被發現。之前發現的機密文件，是在拜登住家的車庫和附近的儲藏室里找到。

搜索顯示，聯邦調查人員正在迅速推進對拜登所擁有機密文件的調查。本月，美國司法部長加蘭任命了特別檢察官赫爾來調查此事。

赫爾正在調查總統及其團隊，如何處理最近在拜登的私人住宅和辦公室中，發現的奧巴馬時代機密文件。

白宮宣稱，司法部周五搜查之前，在拜登家中和辦公室找到所有文件，都是由其律師發現。據了解，最新的搜查是聯邦執法部門首次在拜登的私人地址，對政府文件進行搜查。

當局也正在對前總統特朗普卸任後如何處理機密文件進行調查，對於拜登也涉嫌帶走機密文件，共和黨人將兩者相提並論。但白宮指，拜登的團隊在調查中與當局合作，並主動移交這些文件。反之，特朗普拒絕配合，直到8月聯邦調查局在其位於佛羅里達度假山莊進行搜查，才讓探員帶走文件。

星期四，拜登在加州對記者說：“我們發現一些文件被歸檔在錯誤的地方”，“我們立即把它們轉交給了檔案館和司法部。” 並補充說，他“正在全力合作，並期待迅速解決這個問題。”

聯邦官員是否會對其他地點進行更多的搜查仍有待觀察。分析認為，此次搜查增加了拜登的法律和政治風險，他堅持認為之前在其家中和前辦公室發現的機密材料，最終將被視為無關緊要。