傳五角大樓醞釀美國國會眾議院主席訪問台灣

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美國五角大樓據信正在評估或醞釀美國國會共和黨人議長麥卡錫訪問台灣一事。美國“酒杯新聞”Punchbowl News 網站今天率先透露此消息。

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據PUNCHBOWL新聞今天引述一位直接參與會談的官員稱，五角大樓正處於計畫美國國會眾議院議長凱文麥卡錫Kevin McCarthy出國訪問的早期階段，麥卡錫外訪目的地包括預計今年晚些時候可能到訪的台灣。

拜登政府官員預計麥卡錫將在春季的某個時候訪問台灣，因為眾議院共和黨人希望將對抗中國作為他們多數派的主要關注點。

據該報道，計畫麥卡錫到訪台灣之行對五角大樓來說將是一項艱巨的任務，需要考慮安全後勤以及北京的預期反應。當前任議長民主黨人南希·佩洛西(Nancy Pelosi ) 去年訪問台灣時，中國加強了在台灣附近的軍事演習，作為一種恐嚇策略，而中國高級官員指責這次訪問違反了美國長期以來的對台政策。

麥卡錫當時表示支持佩洛西的訪台行程，並表示如果他當選議長，他也會去台灣。就在最近，麥卡錫鼓勵眾議院投票成立了一個中國問題特別委員會（China Task Force），該委員會也得到了民主黨的大力支持。

如果麥卡錫將訪台計畫堅持到底，那將在美中之間引發另一場外交攤牌。兩黨的鷹派一直在敦促拜登政府對台灣採取更強硬的立場，美國官員認為台灣受到北京入侵的威脅越來越大。

最近幾個月，其他 幾位立法者也前往台灣，並面臨來自中國大陸的類似威脅。例如，參議員Todd Young (R-Ind.)上周訪問了台北。

據該報道，拜登政府最初反對佩洛西訪問台灣，理由是與中國的緊張局勢可能因此升級。五角大樓官員警告佩洛西存在風險，但她還是決定繼續此行。佩洛西當然是乘坐美軍噴氣式飛機前往台灣，她的行程在美國國內和台灣都受到好評。

這一次，拜登政府在計畫麥卡錫的潛在訪問時據信更加積極主動。

與此同時，美國國會已將增加對台灣的安全援助作為年度國防政策法案的一部分，白宮已要求批准價值數十億美元的軍售。美國稱這一切都是為了阻止中國軍隊的潛在入侵。

據“酒杯新聞”稱，五角大樓和麥卡錫辦公室拒絕就此報道發表評論。