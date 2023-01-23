加州槍擊案嫌疑人是亞裔 警方稱案屠殺

美國/槍擊案

周日，一名 72 歲的槍手在被警察包圍接近時自殺，當時該嫌疑犯在一家舞廳施行開槍屠殺，造成 10 人死亡，另有 10 人受傷。因槍擊案正值中國農曆新年，嫌疑人為亞裔，引發當地關注。

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據路透社今天報道稱，美國加州槍擊案嫌疑人在農曆新年大開殺戒。槍手在周六晚上第一次開槍幾分鐘後，試圖在另一傢俱樂部再次開槍，但當局表示，在再開槍之前，兩名在場的人成功將槍手從嫌疑犯手中奪走。嫌疑犯逃離了現場。

據洛杉磯縣警長羅伯特·盧納 (Robert Luna) 將嫌疑人確定為 Huu Can Tran，稱是一名七十多歲的老人，警方說嫌疑人用一把大容量彈匣手槍射擊了蒙特利公園 (Monterey Park) 一個受年長顧客歡迎的交誼舞場所，該場所位於洛杉磯市中心以東約 7 英里（11 公里）處。

儘管槍支暴力在美國很常見，但調查人員尚不清楚動機。警方沒有透露任何遇難者的身份，但表示這五男五女似乎都在 50 多歲、60 多歲或以上。治安官說，嫌疑犯Tran 使用的槍支在加利福尼亞州似乎是非法的，該州法律禁止任何彈匣容量超過 10 發子彈。

據警方稱，“我們想知道這種可怕的事情是如何發生的。” 警方稱嫌疑犯 Tran 於當地周六晚上 10 點左右在第一家舞廳開槍，大約 20 分鐘後，他在鄰近城市阿罕布拉的第二家舞蹈俱樂部與俱樂部里的顧客對峙。警方官員說，“我可以告訴的是，嫌疑人走進那裡，可能是為了殺死更多人，兩名勇敢的社區成員決定迅速採取行動解除他的武裝。”

在受傷的 10 人中，有 7 人在周日晚上仍在醫院接受治療，至少有 1 人情況危急。

槍擊事件發生在為期兩天的中國農曆新年慶祝活動的地點附近，許多市中心的街道因慶祝活動而關閉，吸引了來自南加州各地的數千人。

幾十年來，這座城市一直是中國移民的目的地。根據美國人口普查數據，該市約 65% 的居民是亞裔，該市以其眾多的中餐館和雜貨店而聞名。

美國總統拜登在一份書面聲明中譴責了這起殺戮事件，並表示他已指示他的國土安全顧問動員聯邦支持地方當局。

據路透社報道稱，蒙特利公園的舞廳襲擊是自 2022 年 5 月以來最致命的襲擊，當時一名槍手在德克薩斯州烏瓦爾迪的一所學校殺死了 19 名學生和兩名教師。加州歷史上最致命的槍擊事件發生在 1984 年，當時一名槍手在聖地亞哥附近聖伊西德羅的一家麥當勞餐廳殺死了 21 人。