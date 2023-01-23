加州警方：周日被截停的貨車司機開槍自殺身亡，他是槍擊案嫌疑人

美國/社會

美國加州蒙特利公園市當地時間周六農曆新年除夕夜的一個舞廳內發生槍擊事件，造成至少10人死亡，10人受傷送醫。執法人員周日下午一擁而上，進入一輛白色貨車，他們懷疑駕駛這輛車的是槍手。據《洛杉磯時報》報導，據信與槍擊案有關的白色貨車司機已經死亡。當地多個執法部門的消息來源透露稱，司機死於自殘式槍傷，在他們接近車輛的前一刻，至少有兩個彈孔在司機一側的窗戶上可見。

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據美聯社報導，警方用戰術車和拆彈小組的卡車將白色貨車包圍了幾個小時後才靠近。一個人的身體似乎斜躺在方向盤上，但當局沒有立即確認貨車上的人。洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）此前公布了一名亞裔男子的照片，他被認為是槍擊事件嫌疑人。

周六晚些時候，在以亞裔美國人為主的蒙特利公園市社區的農曆新年慶祝活動中，一名槍手在一家交誼舞廳殺害了10人，另有10人受傷送醫。當局說，他很可能試圖襲擊第二個舞廳，但沒有成功。這輛貨車是在另一個有許多亞裔美國人居住的社區，托倫斯市被發現的，距離第二個舞廳地點約22英里（34.5公里）。

槍擊事件給洛杉磯地區的亞裔美國人社區帶來了恐懼，並給全國各地的農曆新年慶祝活動投下了陰影。事發後，其他城市派出了額外的警力來保護慶祝活動。

洛杉磯縣警長盧納說，在蒙特利公園市的“明星舞廳舞蹈工作室”發生的槍擊事件造成5名婦女和5名男子死亡，另有10人受傷。然後20至30分鐘後，一名持槍男子進入附近阿罕布拉市的“萊萊舞廳”。當局認為這兩起事件存在關聯。他們沒有提供關於可能動機的細節。

盧納說，嫌犯持槍進入“萊萊舞廳”，人們在他逃跑前將武器奪走。在目擊者報告看到嫌疑人乘坐一輛白色貨車逃離阿罕布拉市後，當局正在尋找這樣的一輛車。

周日下午，一支特警隊的成員在短時間內進入被包圍的貨車，並在離開前翻看了裡面的物品。目前還不清楚他們發現了什麼。當局此前表示，他們知道嫌疑人的名字，但拒絕公布，因為這可能使他們逮捕他的能力變得複雜。但他們確實公布了一張照片，顯示一名戴眼鏡和冬帽的亞裔男子在案發現場。

警方拒絕透露在阿罕布拉市找到的是什麼類型的槍。盧納說，調查人員認為在蒙特利公園市發生的槍擊案中使用的槍支不是突擊步槍。周日早些時候，執法部門的消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）表示，來自托倫斯市當地的初步信息是，警方試圖攔截一輛白色貨車，該車符合周六晚上蒙特利公園市槍擊案中一輛相關車輛的描述。當他們命令車內人員下車時，他們聽到並相信司機可能已經開槍自殺。

就這一槍擊事件的發生，美國總統拜登周日通過聲明表示：“吉爾和我都在思念那些在昨晚蒙特利公園致命的大規模槍擊事件中喪生和受傷的人。雖然我們對這起毫無意義的襲擊事件的動機還有很多不了解，但我們知道，許多家庭今晚正在悲傷，或祈禱他們的親人能從傷痛中恢復。”

拜登說：“即使我們繼續尋找這次襲擊的答案，我們知道這次襲擊對亞太裔社區的影響有多深。蒙特利公園是美國最大的亞太裔社區之一，其中許多人在本周末與親人和朋友一起慶祝農曆新年。”

拜登補充說，“今天清晨，我指示我的國土安全顧問，在地方和州當局繼續應對和調查這起槍擊事件時，向他們動員全面的聯邦支持。在我們等待來自執法部門的更多關鍵信息時，我想向蒙特利公園的社區和更廣泛的地區保證，我們將以各種方式支持你們。”

最新消息顯示，洛杉磯縣警長盧納在周日晚間的新聞發布會上介紹，調查人員已經確認，白色貨車內的男子與周六晚在蒙特利公園市進行大規模槍擊的嫌疑人是同一人。盧納說，在對峙之後，警察發現該男子死於自殘的槍傷。該嫌疑人叫做Huu Can Tran，72歲。目前沒有與槍擊事件有關的其他嫌疑人。傷者中七人仍在住院治療。