美國加州連發3起槍擊案震驚全球

美國/槍擊案

美國加州就在一名老年槍手在洛杉磯地區的一家老人舞廳打死 11 人兩天後，又有 7 名受害者在舊金山附近的一個農業區被槍殺。在周一晚間發生的另一起槍擊案，在奧克蘭報告新一起多人槍擊事件，造成 1 人死亡、7 人受傷。

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加州連續發生致命的大規模槍擊事件。據路透社今天報道稱，加州警察在 2023 年 1 月 23 日在美國加利福尼亞州半月灣拘留了一名男子，執法部門認為他是半月灣大規模槍擊事件的嫌疑人。槍擊案中有7 名受害者在舊金山附近的一個農業區被槍殺。

當局表示，他們還沒有確定這兩起暴行的動機，這似乎特別令人費解，部分原因是每起案件的嫌疑人都是退休年齡的男性，比在美國已經成為麻木的例行公事的致命大規模槍擊案的典型肇事者要老得多。

加利福尼亞州州長加文·紐森 (Gavin Newsom) 說，報告周一又發生在加利福尼亞北部的殺戮事件時，他正在探望周六晚上在洛杉磯郊區蒙特利公園發生的大屠殺中受傷的倖存者。

最新的槍擊大屠殺襲擊了舊金山以南約 30 英里的沿海城鎮半月灣，一名槍手在相距約一英里的兩個地點向成群的農場工人開火，共造成七人死亡，一人重傷受傷，槍手然後逃走。

被指控的槍手，被確認是 67 歲的音譯為趙春麗，不久後被拘留，因為他被發現坐在他的車裡，停在警局外，當局說他們認為他是來自首的。聖馬特奧縣警長克里斯蒂娜科珀斯在晚間新聞發布會上說，在他的車裡發現了一把半自動手槍。

警方說，嫌疑人在被捕後與調查人員“充分合作”。

另據警方報道，在周一晚間發生的另一起灣區事件中，奧克蘭發生了一起“多人槍擊事件”，造成 1 人死亡、7 人受傷，消息暗示這是一起幫派暴力案件。警方沒有提供多少細節，但表示倖存的受害者都已被送往地區醫院。

加州警方對洛杉磯市中心以東蒙特利公園星際舞廳槍擊事件進行了第二個整天的調查，一名槍手開槍打死了 11 人。另有九人受傷。

警方說，72歲的嫌疑人 Huu Can Tran開車經過鄰近的一個城鎮，闖入第二個舞廳，但遇到了該俱樂部的經營者，嫌犯在短暫的扭打中被奪走了武器從而避免了更多的人遇害。

據消息說，嫌犯Tran 本人是 Star Ballroom舞廳 的長期贊助人，該舞廳主要為年長的舞蹈愛好者提供服務。當局說，在嫌犯橫衝直撞後大約 12 小時，周日早上，他在停放的逃跑車輛（一輛貨車）中開槍自殺，當時警察在洛杉磯南部的托倫斯鎮包圍了嫌犯的汽車。

兩起槍擊案都是亞裔嫌犯也讓評論吃驚。一些族群仇視理由被提起，但沒有證據。至少第一起槍殺案可能排除種族仇視推測。

據本台報道稱，現在人們對加州這波第一起槍擊案的殺手有了更多了解。他是一名72歲的亞裔男子，在警察準備逮捕他時自殺。據目擊者稱，他是案犯舞廳的常客，在慶祝農曆新年的聚會上出手。正是在那裡，他遇到了他的前妻。警方正在調查可能的嫉妒或個人動機，但目前還沒有證實。