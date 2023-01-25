美國一民調稱特朗普如再選總統雙領先

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美國一項民意調查顯示，前總統特朗普在假設的大選中領先現總統拜登，並且是 2024 年共和黨總統候選人提名的明確領跑者。

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據據美國布賴特巴特新聞網（Breitbart News）報道稱，一民調指前總統特朗普領先共和黨潛在主要對手，也領先拜登。

美國艾默生學院The Emerson College Polling日前公布的民意調查顯示，44% 的登記選民受訪者會在 2024年大選中投票給特朗普，而 41% 的人會支持拜登。與艾默生學院去年11 月 22 日的民意調查相比，特朗普和拜登基本上交換了位置，當時 41% 的受訪者表示他們會支持特朗普，45% 的人表示他們會投票給拜登。

消息說，自 11 月的民意調查以來，拜登的支持率飆升了 5 個百分點，達到 44%，但他的支持率仍然處於低位，因為 48% 的受訪者表示他們不贊成他作為總統的表現。

雖然特朗普在一場假想的大選中以微弱優勢領先拜登，但他在其他潛在的共和黨初選中佔據主導地位。在接受調查的“共和黨選民”中，55% 的人支持特朗普爭取提名，比最接近的競爭對手德桑蒂斯高出 26 個百分點，為 29%。前副總統邁克·彭斯以 6% 的參與者支持率位居第三，緊隨其後的是前美國駐聯合國大使妮基·黑莉，支持率為 3%。參議員特德克魯茲 (R-TX)、前眾議院議長保羅瑞安 (R-WI)、州長克里斯蒂諾姆 (R-SD) 和前國務卿蓬佩奧都獲得了百分之一的支持。

據消息稱，艾默生學院民意調查在 1 月 19 日至 21 日期間對 1,015 名登記選民進行了抽樣調查，民意調查的誤差幅度為正負 3%。